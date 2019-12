Netflix lansează primul trailer pentru Messiah

Atunci când ofițerul CIA Eva Geller (Michelle Monaghan) descoperă informații despre un bărbat (Mehdi Dehbi) care a acaparat atenția la nivel internațional prin acte de perturbare, ea începe o investigație pentru a-i descoperi originea.

În același timp, el continuă să atragă adepți care suțin că poate să facă minuni, iar presa din toată lumea este din ce în ce mai fascinată de personalitatea lui carismatică. Geller trebuie să descopere dacă el este cu adevărat o entitate divină sau un șarlatan capabil să zguduie ordinea geopolitică a lumii.

Pe măsură ce povestea continuă, se dezvăluie perspectivele mai multor personaje: un agent secret israelian (Tomer Sisley), un pastor texan (John Ortiz) și fiica sa (Stefania LaVie Owen), un refugiat palestinian (Sayyid El Alami) și jurnalista (Jane Adams) care scrie despre subiect. Din distribuția serialului fac parte și Melinda Page Hamilton, Wil Traval, Fares Landoulsi, Dermot Mulroney și Beau Bridges.

Creat de Michael Petroni (The Book Thief), regizat de James McTeigue (V for Vendetta) și Kate Woods (Rectify), și produs de Petroni, McTeigue, Andrew Deane (The Double), Mark Burnett și Roma Downey (The Bible Series, Ben Hur), serialul original Netflix MESSIAH este un thriller provocator, plin de suspans, care explorează puterea influenței și credința în era social media.

Serialul se va lansa la nivel global pe Netflix pe 1 ianuarie 2020.