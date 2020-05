Netflix | Charlize Theron în trailerul oficial THE OLD GUARD

Conduși de o războinică numită Andy (Charlize Theron), un grup de mercenari cu abilitatea misterioasă de a nu muri niciodată au luptat pentru a proteja lumea muritorilor timp de secole.

Atunci când echipa este recrutată pentru a gestiona o misiune urgentă, iar abilitățile lor extraordinare sunt expuse, Andy și Nile (Kiki Layne), cel mai nou soldat din echipă, trebuie să apare grupul de amenințarea celor care își doresc să replice și să monetizeze puterea lor prin orice mijloace. Bazat pe romanul grafic de Greg Rucka și regizat de Gina Prince-Bythewood (LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS), THE OLD GUARD este o poveste de acțiune care arată că nemurirea este mai complicată decât pare.