Netflix anunță The Umbrella Academy – Sezonul 2

Netflix a reînnoit The Umbrella Academy cu un al doilea sezon.

Actorii care se vor întoarce în serial sunt: Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher și Justin Min. Alte noutăți legate de distribuția pentru sezonul 2 vor fi anunțate mai târziu.

Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) se va întoarce în calitate de Showrunner și Producător Executiv,

Producătorii executivi care se vor alătura din nou lui Blackman sunt: Jeff F. King (EP), Mike Richardson (EP), Keith Goldberg (EP), Gerard Way (Co-EP) și Gabriel Bá (Co-EP).

Planul pentru sezonul 2 include 10 episoade de o oră și va fi produs de UCP (Universal Content Productions) pentru Netflix.

Producția va începe vara aceasta în Toronto, Canada.

DespreThe Umbrella Academy Sezonul 1:

În aceeași zi din anul 1989, patruzeci și trei de copii sunt născuți în mod inexplicabil de către femei fără nicio legătură între ele, care nu au prezentat semne de sarcină cu o zi înainte. Șapte dintre ei sunt adoptați de către un miliardar care creează The Umbrella Academy și își pregătește „copiii” pentru a salva lumea. Acum, cei șase supraviețuitori se reunesc la aflarea morții tatălui lor și trebuie să lucreze împreună pentru a rezolva misterul din jurul morții acestuia. Însă familia înstrăinată începe să se destrame datorită personalităților și abilităților lor divergente, fără a menționa amenințarea iminentă a apocalipsei globale. The Umbrella Academy se bazează pe seria de benzi desenate creată și scrisă de Gerard Way, ilustrată de Gabriel Bá și publicată de Dark Horse Comics. Serialul este produs de Universal Cable Productions pentru Netflix, Steve Blackman este producător executiv și showrunner, alături de producătorii executivi Jeff F. King, Mike Richardson, Keith Goldberg, Gerard Way și Gabriel Bá.