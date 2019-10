Muzeul Louvre prezintă prima sa experiență VR în parteneriat cu HTC VIVE Arts

HTC VIVE Arts are onoarea să se asocieze cu Muzeul Louvre pentru a prezenta prima experiență VR a muzeului, Mona Lisa: Beyond the Glass, începând cu data de 24 Octombrie 2019. Această nouă modalitate imersivă de a experimenta opera de artă Mona Lisa permite vizitatorilor să cunoască în detaliu cea mai celebră capodoperă a lui Leonardo da Vinci în cadrul expoziției retrospective a carierei artistice a lui da Vinci, precum și prin intermediul VIVEPORT din orice parte a lumii.

Prin intermediul experienței Mona Lisa: Beyond the Glass, vizitatorilor le este oferită o nouă perspectivă asupra faimoasei picturi a lui da Vinci, precum și șansa de a intra în profunzimea operei de artă în spațiul virtual. Această experiență inovatoare și interactivă permite muzeului să ofere publicului din întreaga lume accesul la capodopera iconică a lui da Vinci într-un mod inedit.

Pe parcursul celor șapte minute de experiență imersivă, utilizatorul se află în Salle des États din Louvre, locul în care se află în mod obișnuit Mona Lisa, prin intermediul celui mai recent headset VR, VIVE Cosmos. Inițial, participantul este plasat în spatele unei mulțimi de spectatori ce privesc pictura din galeria muzeului.

Pe măsură ce mulțimea se dă la o parte, vizitatorul este adus mai aproape de pictură, sticla de protecție și rama acesteia fiind înlăturate. Aflându-se acum singur cu capodopera, participantul poate observa detaliile vii ale picturii în ulei, inclusiv textura panoului de lemn văzut prin stratul de vopsea, precum și spatele panoului, unde vizitatorii pot observa despicarea lemnului și modul în care acesta a fost restaurat.

Experiența virtuală combină imagini în mișcare, sunet și design interactiv pentru a crea o modalitate profundă și captivantă de a cufunda spectatorii din întreaga lume în operele lui da Vinci, precum și pentru a înțelege ceea ce scanarea cu infraroșu a acestei opere de artă simbolică poate dezvălui despre subiect. Transportând privitorul în timp, experiența dezvăluie informații despre modul în care opera de artă a fost original creată, dar și cum s-a transformat aceasta în 500 de ani. Componenta narativă a experienței înlătură câteva dintre numeroasele mituri despre însăși faimoasa Mona Lisa, dezvăluind mai multe detalii despre îmbrăcămintea și identitatea acesteia.

De asemenea, Mona Lisa: Beyond the Glass prezintă tehnica Sfumato utilizată de da Vinci, ce presupune suprapunerea multiplelor straturi de culoare ce sunt aplicate în tușă extrem de subțire, făcând astfel tranziția de la umbră la lumină aproape imperceptibilă. Privitorul poate experimenta efectul Sfumato al lui da Vinci, acesta fiind ilustrat prin intermediul unui fum subțire ce umple spațiul și estompează lumina. Experiența virtuală dezvăluie, de asemenea, detalii ascunse ale peisajului original din fundal.

Mona Lisa: Beyond the Glass vorbește despre importanța creării unor noi metode prin care publicul să ia parte la colecțiile muzeului și prin care instituțiile să susțină inovația ca pe un un element esențial al programului lor expozițional, atât în interiorul, cât și în exteriorul muzeului.

Versiunea extinsă pentru acasă destinată publicului din întreaga lume este disponibilă pentru descărcăre prin intermediul abonamentului nelimitat VIVEPORT Infinity de la HTC, dar și prin intermediul altor platforme online VR, inclusiv pe iOS și Android. Pe lângă conținutul pe care spectatorii îl pot vedea în muzeu, publicul din întreaga lume are oportunitatea de a experimenta o vizită la Muzeul Louvre, intrând în spațiul virtual prin simbolica Piramidă din fața instituției culturale, înainte de a putea vizita Grand Galerie și de a privi în VR toate operele din colecția lui da Vinci aflate la Louvre.

Experiența virtuală remarcabilă este posibilă datorită parteneriatului dintre Muzeul Louvre, HTC și studioul de producție VR Emissive.

Dominique de Font-Réaulx, Director al Programelor Culturale din cadrul Muzeului Louvre: “Oferirea unor noi metode pentru a observa și admira operele de artă din colecția noastră se află în centrul misiunii Muzeului Louvre. Parteneriatul nostru cu HTC Vive Arts reprezintă o oportunitate minunată de a oferi pentru prima dată experiențe virtuale publicului nostru. Dezvoltarea îndeaproape a experienței virtuale Mona Lisa: Beyond the Glass ne-a permis combinarea expertizei de la Louvre cu creativitatea digitală, în beneficiul tuturor vizitatorilor noștri.”

Victoria Chang, Directorul VIVE Arts al HTC: “VIVE Arts este onorat să se asocieze cu Muzeul Louvre pentru a prezenta prima expoziție în VR, Mona Lisa: Beyond the Glass. Da Vinci a fost un gânditor profund creativ, care a inovat domenii precum arta și tehnologia. Realitatea virtuală reprezintă un mediu inerent interdisciplinar ce permite specialiștilor inovativi din zilele noastre să depășească granițe considerate cândva separate. Prin utilizarea realității virtuale pentru a spune povestea acestei celebre opere de artă într-un mediu familiar, sperăm ca vizitatorii să aibă parte de o experiență nemaipomenită. De asemenea, suntem onorați să sprijinim Muzeul Louvre în misiunea acestuia de a-și împărtăși colecția audienței din întreaga lume și, prin intermediul acestei noi experiențe, sperăm ca tot mai mulți oameni să interacționeze cu celebra instituție.”