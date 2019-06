Motorola one vision – listat in programul Android Enterprise Recommended

Majoritatea smartphone-urilor Motorola sunt listate în programul Android Enterprise Recommended, aceasta fiind o validare a recomandării pentru utilizarea lor în sectorul de business.

Noul lansat motorola one vision este cea mai recentă intrare pe lista telefoanelor Android Enterprise Recommended, program coordonat de Google, care stabilește un nivel de excelență pentru dispozitivele și serviciile dedicate companiilor. Astfel, motorola one vision se alătură telefoanelor moto g7, g7 play, g7 power și g7 plus, deja prezente în lista Android Enterprise Recommended. Lista completa poate fi consultata pe https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/devices/

Certificarea Android Enterprise Recommended are la bază câteva cerințe specifice, așa cum este nivelul minim de specificații hardware și software, suportul pentru instalare/actualizare în masă, opțiunile automate de configurare, trimiterea de patch-uri de securitate într-o perioadă de 90 de zile de la lansarea lor de către Google, cu update-uri pentru minim 3 ani, disponibilitatea de cumpărare a aparatelor deblocate direct de la producător, experiența de utilizare similară pe toate profilele aparatelor și un set minim de aplicații pre-instalate. De asemenea, smartphone-urile Android Enterprise Recommended prezintă caracteristici precum Zero Touch Deployment și sunt compatibile cu principalele soluții EMM, astfel încât pot fi configurate și administrate cu ușurința de către organizații.

Dispozitivele Android Enterprise Recommended sunt proiectate să funcționeze în condiții severe și să fie actualizate constant.