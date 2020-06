motorola one fusion+ este disponibil în România

Anunțat la începutul acestei luni la nivel global, noul dispozitiv Motorola a ajuns în România. motorola one fusion+ este echipat cu un sistem de camere de 64 MP, cu o baterie suficient de mare pentru o autonomie de două zile și un display imersiv, totul la un preț accesibil. Începând de azi, motorola one fusion+ este disponibil pentru comandă la prețul recomandat de 1399 lei, prin magazinele Altex și pe www.altex.ro.

motorola one fusion+ deține un sistem de camere quad, cu tehnologia Quad Pixel și Night Vision. Senzorul principal de 64 MP, cu o sensibilitate la lumină de patru ori mai bună, oferă claritate imaginilor și culori exacte. În plus, senzorul de adâncime transformă cu ușurință fotografiile în portrete clare, cu background blurat. Obiectivul cu unghi ultra-wide de 118º oferă cadre de patru ori mai largi, iar camera dedicată Macro Vision aduce subiectul de cinci ori mai aproape, indiferent de dimensiunea lui.

Camera pentru selfie a lui motorola one fusion+ este de tip pop-up, cu 16 MP, tehnologie Quad Pixel și Night Vision.

Display-ul Total Vision Full HD+ de 6.5” a lui motorola one fusion+ oferă o paletă cromatică largă și este certificat HDR10.

Procesorului Qualcomm® Snapdragon™ 730, oferă eficiență energetică ridicată, iar împreună cu bateria de 5000 mAh, telefonul promite autonomie de două zile. Alimentarea se face rapid prin tehnologia de încărcare TurboPower.

motorola one fusion+ este echipat cu un buton dedicat Google Assistant pe partea laterală a telefonului, pentru comenzi vocale, chiar și atunci când telefonul este blocat. În plus, motorola one fusion+ vine la pachet cu My UX, care include toate experiențele Moto dedicate.

Disponibilitate și preț

motorola one fusion+ va fi disponibil începând de astăzi în România la prețul recomandat de 1399 lei, prin magazinele Altex și pe www.altex.ro.