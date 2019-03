moto g7 power Review – un telefon de cursă lungă

Principalele evenimente tech anuale s-au încheiat, producătorii și-au prezentat costisitoarele vârfuri de gamă, așa că e momentul să revenim cu picioarele pe pământ și să căutăm un telefon pe care ni-l putem permite, fără a implica vreo bancă sau o poliță de asigurare.

Unul dintre telefoanele pe care vă sugerăm să-l aveți în vedere este moto g7 Power al celor de la Lenovo. Este un telefon intrat pe piață în urmă cu câteva săptămâni, care ne-a atras atenția prin aspect, fluiditate în operare, dar mai ales prin autonomie. După o lună petrecută în compania lui moto g7 Power, putem spune că este asistentul ideal al celor care își doresc un telefon modern, cu ecran generos, capabil să livreze fotografii detaliate și autonomie extinsă. Nu îl recomandăm celor care își petrec mai mult timp setând un telefon decât folosindu-se de el, celor care își doresc un telefon-simbol cu specificații pe care plătesc bani grei și nu le folosesc niciodată sau celor cărora le place să își petreacă ziua legați de priză.

moto g7 power – accesorii și design

Anul acesta, Motorola și-a înzestrat toată seria de telefoane cu ecrane Max Vision, ce acoperă cam toată fațada dispozitivelor, adoptând noul trend în moda pentru smartphone. Mai avem tray cu spații dedicate celor două Nano SIM-uri și cardului microSD (cardul microSD nu ia locul unui SIM), butoane așezate la îndemână și senzor de aprentă la care se poate ajunge prin mișcări naturale.

Portul USB-C, destinat încărcării rapide și transferului de date, și-a găsit loc pe telefon fără a-l înlătura pe bătrânul jack de 3,5mm, iar obiectivul camerei principale este așezat corespunzător și iese subtil din planul carcasei. Legat de design, ne-ar fi plăcut dacă telefonul ar fi fost o idee mai subțire și nu ar fi avut spatele îndrăgostit de amprentele.

moto g7 power 1 of 12

Grosimea de 9,3mm o înțelegem ca fiind un compromis pentru a îngloba acumulatorul de 5000mAh, însă telefonul ar fi arătat la fel de bine și cu o carcasă mată. Din fericire, cei de la Motorola au intuit problema amprentelor și au inclus în pachetul moto g7 power o husă transparentă. În cutie se mai găsesc instrucțiuni de utilizare și încărcatorul TurboPower cu cablu USB-C – USB-A.

Nu am resimțit absența căștilor deoarece fiecare dintre noi are deja o pereche cu bluetooth sau jack, la care nu este dispus să renunțe.

moto g7 power – specificații

Sistem De Operare Android 9 Pie Procesor Qualcomm® Snapdragon™ 632 CPU octa-core de 1.8GHz și GPU Adreno 506 Memorie RAM 4 GB Stocare 64 GB internă Slot microSD (până la 512 GB) Securitate Deblocare facială, cititor de amprente Senzori Proximitate, Accelerometru, Lumină ambientală, Giroscop Baterie 5000 mAh, nedetașabilă Autonomie până la 2,5 zile Încărcare 18W TurboPower Autonomie 9 ore în 15 min. încărcare Încărcător inclus USB-C 18W TurboPower Ecran 6.2” HD+, 271 ppi, 19:9 (1570×720) Dimensiuni / Greutate 159.43 x 76 x 9.3 mm 193 g Protecție Împotriva Apei Stropiri ușoare Cameră Principală 12MP, f2.0, pixel 1.25um, bliț LED FOTO: Rafale de fotografii, Auto HDR, temporizator, ZSL, zoom cu rezoluție înaltă, cinemagraf, mod Portret, panoramă, mod Manual, RAW photo output, fotografii active, Spot color, Best shot, integrare Google Lens™, filtre de culoare VIDEO: 1080P (30fps), 720P (30fps), 480P (30fps), Videoclip 4K, Videoclip Slow motion, Videoclip Timelapse, Videoclip Hyperlapse, Înregistrare video fixată, Stabilizare video, Youtube Live Stream Cameră Secundară 8MP, f2.2, pixeli de 1.12um, Bliț pe ecran FOTO: Auto HDR, ZSL, Rafală de fotografii, Best shot, temporizator, mod Manual, Face beauty, Fotografii active, Cinemagraf, mod Portret, Selfie de grup, Spot color, Best shot, Filigran VIDEO: Videoclip Slow motion, Videoclip Timelapse, Videoclip Hyperlapse, Înregistrare video fixată, Youtube Live Stream

Aruncând o privire peste specificații, se poate observa că moto g7 power a pus accent pe ceea ce contează (“what matters to you”). Așadar, avem 64GB pentru stocare aplicații, conținut media și documente, 4GB RAM pentru a rula în fundal aplicațiile social media și de comunicare de la care așteptăm notificări și 5000 mAh pentru sincronizări fără griji.

moto g7 power - specificatii 1 of 3

Cercetând oferta de telefoane din segmentul 700-1000 RON, cu 4/64GB, moto g7 power are în plus ecran de 6,2 inch, acumulator cu capacitate mai mare și Android 9 ce va fi actualizat la versiunea următoare. Ce nu are, în comparație cu unele modele ale concurenței, este cameră principală cu doi senzori. Ne-am mai putea lega de rezoluția 720p a ecranului, însă 1080p sau 1440p pe un ecran de 6inci sunt mai degrabă artificii de marketing decât funcții esențiale.

moto g7 power – software și utilizare

După cum era de așteptat, telefonul recent lansat vine cu cea mai nouă versiune de Android – 9 Pie, va primi următoarea actualizare majoră (Android 10) și va beneficia de suport pentru actualizări de securitate timp de patru ani.

Interfața, meniul pentru setări și stocarea sunt clare și curate. Acest aspect face ca telefonul să fie ușor de utilizat pentru un începător sau o persoană care dorește să folosească telefonul imediat după ce l-a scos din cutie, fără să navigheze prin meniuri întortocheate pentru setări.

Soft-ul preinstalat poartă marca Google și Motorola. Cel de la Google se ocupă de productivitate cu Docs, Sheets, Drive, SMS, Gmail etc., în timp ce aplicațiile Motorola se ocupă de notificări, gesturi și menținerea display-ului pornit cât timp privim ecranul (Attentive Display). Meniul telefonului și informațiile din Ajutor sunt traduse în limba română. Ajutorul poate fi accesat din majoritatea sub-meniurilor din Setări, este detaliat și structurat pe categorii. Câteva opțiuni interesante din Moto Actions sunt Lift to unlock, One button nav și Screenshot editor. Lift to unlock deblochează telefonul imediat ce este ridicat, folosindu-se de Face unlock, One button nav înlocuiește clasicele butoane Android cu o mică bară simplu de acționat, iar Screenshot editor permite captura în întregime a unor pagini web sau ferestre din aplicații (nu doar suprafața vizibilă) și editarea înainte de salvare. Apropo de aplicații, cea pentru radio funcționează și fără conectarea unei perechi de căști.

moto g7 power - meniu telefon 1 of 13

În privința utilizării nu avem ce să-i reproșăm telefonului. Aplicațiile sunt deschise rapid, tranziția între acestea se realizează fluid și nu ne-am confruntat cu blocaje, erori sau închideri forțate ale acestora. În momentul lansării, unele voci s-au plâns că SoC-ul Snapdragon 632 este unul învechit și slab. Este adevărat că Snapdragon 632 nu face parte din ultima generație de procesoare și că nu a fost niciodată vârf de gamă, însă trebuie avută neapărat în vedere destinația telefonului: aplicații uzuale de productivitate și socializare, fotografiere în condiții bune de iluminare și jocuri populare dar nu foarte pretențioase. În aceste condiții, putem spune că moto g7 power se ridică la nivelul așteptărilor pe care le avem de la un telefon lansat în 2019, combinând în mod optim SoC-ul cu stocarea de 64GB și cei 4GB de RAM, sub umbrela lui Android 9 Pie.

Pentru a putea face o comparație între moto g7 power și dispozitivul din dotare, vă punem la dispoziție rezultatele din AnTuTu.

Nu puteam trece mai departe înainte de a fi testat puterea de calcul a telefonului într-un caz real, oarecum extrem – PUBG Mobile. Jocul a pornit, s-a actualizat și ne-a permis să în rulăm cu setări de grafică Low. Timp de aproximativ 30 de minute – mai mult timp nu am putut acorda unui joc mobile – PUBG a răspuns prompt comenzilor și nu a returnat erori. Din punctul nostru de vedere, PUBG este jucabil pe moto g7 power, cu mențiunea că nu ne așteptăm să facem performanță pe un ecran de 6inch și control touch.

Așadar, testul PUBG Mobile l-am făcut pentru a vedea dacă telefonul este capabil să randeze jocul la un nivel satisfăcător, fiind unul dintre cele mai pretențioase jocuri actuale. Am constatat că Da, este capabil.

moto g7 power – camere și moduri foto/video

Camera principala cu senzor de 12MP și camera selfie de 8MP nu ne semnalează că avem în față un telefon dedicat pasionaților de fotografie. Nici numărul redus al modurilor de captură nu ne indică acest lucru, însă fotografiile obținute cu setările auto au o calitate rezonabilă și se ridică la nivelul așteptărilor pe care le putem avea de la un smartphone mid-range lansat în 2019. Astfel, dacă vă doriți un telefon care să poată fotografia/filma momente și situații, suficient de detaliate, noul moto livrează. Dacă vă doriți artă sau vă temeți de reacțiile profesioniștilor de pe rețelele de socializare, e cazul să luați în calcul compromisuri sau suplimentarea bugetului.

moto g7 power - meniu camera 1 of 11

Pentru care doresc mai mult, moto g7 power are setări manuale pentru metering, white balance, timp de expunere, ISO și compensare. Din setările aplicației se mai pot alege dimensiunea fotografiilor, filmarea 1080p la 60fps sau 4K la 30fps și afișarea nivelei sau a liniilor de forță. Fotografiile nocturne cu setări auto ar fi putut fi mai bune dacă softul camerei nu ar sări la ISO 3000 de fiecare dată când se sperie de întuneric. Recomandarea noastră este să folosiți blițul sau setările manuale cu ISO 600…800 și timp de expunere crescut în funcție de stabilitatea mâinilor.

moto g7 power - mostre foto optimizate WEB 1 of 17

Singura problemă întâmpinată a fost modul de captură video AR Stickers. Acesta a refuzat cu încăpățânare să pornească chiar și după un prim set de actualizări ale Google Lens și Moto Camera 2. Problema va fi cu siguranță rezolvată în viitor, printr-un update, însă la momentul publicării articolului ea încă există.

moto g7 power – autonomie

Ultimul și cel mai dificil test a fost cel al autonomiei. Spunem asta deoarece în regimul nostru de utilizare (email, apeluri ~15-30min/zi, WhatsApp, butonat telefon nou și sincronizări), nu am reușit să descarcăm bateria telefonului în mai puțin de 10 zile. Regimul nu este nici pe departe unul intens, însă tindem să dăm crezare producătorului care menționează că acumulatorul de 5000mAh al lui moto g7 power ține telefonul în viață timp de 2,5 zile, luând în calcul un mod de utilizare statistically correct. Dacă ar fi să ne raportăm la bariera de autonomie sub care nu trebuie să coboare un telefon (8-10 ore), ne e greu să credem că există utilizator care să reușească performanța de a-l descărca în mai puțin de 8 ore, folosindu-l așa cum își folosește telefonul de obicei. Poate un descarcă-l pe moto g7 power #challenge ne va arată că se poate.

moto g7 power - incarcator TurboPower si setari autonomie 1 of 10

Încărcarea rapidă TurboPower se face cu un redresor de 3A, prin mufa USB-C. În 15 minute, telefonul s-a încărcat de la 1% la 18%, în 50 de minute a ajuns la 50% din capacitate, iar o încărcare completă, 1%-100% necesită în jur de 2h.

Ajunși la final, putem spune că telefonul este unul reușit. Ne-au plăcut ecranul extins, autonomia, promptitudinea cu care a răspuns comenzilor, radioul fără căști și prețul recomandat: 999 lei. Minusurile pe care le atribuim lui moto g7 power sunt pentru carcasa amprentofilă și lipsa unui led pentru notificări.

Noul moto ne-ar fi plăcut și mai mult dacă avea o certificare IP și o carcasă nițel mai subțire, dar autonomia cere sacrificii și înțelegem că a fost lansat la scurt timp după sărbătorile de iarnă.