METRO SYSTEMS a lansat Tech’N Trade în Cluj-Napoca

METRO SYSTEMS a lansat Tech’N Trade pe piața IT din Cluj-Napoca, un nou concept care reunește trei direcții strategice: Tech’n Trade Lab – fabrica de dezvoltare software, Tech’n Trade Hub – generator de idei pentru companiile start-up care inovează în industria de retail și Tech’n Trade Club – centrul de evenimente IT cu focus pe tehnologia în retail și spațiul exclusiv dedicat creșterii unei comunități de IT Tech’N Trade (Technology in Trade).

De peste 14 ani, METRO SYSTEMS România oferă soluții IT care acoperă întregul lanț de valori al afacerii de retail, constând în aplicații de management a bunurilor și logisticii, soluții de management al relațiilor cu clienții, aplicații de check-out și e-commerce, soluții de raportare și data warehouse, servicii de administrare de baze de date, de sistem și de rețea.

“Pe lângă birourile pe care le avem deja în București și Brasov, principalul motiv pentru care Tech’N Trade a început să prindă viață a fost dorința companiei de a apela la categoria tânără de talente cu idei dinamice din regiunea Cluj și să construiască soluții digitale de retail pentru viitor. Ne-am dorit să aducem un concept nou pe piața de IT din Cluj – Napoca – un oraș smart, care este într-o continuă dezvoltare”, mărturisește Jürgen Boekholt, Managing Director, METRO SYSTEMS România. “Acest proiect a fost o provocare pentru noi, am reușit să aducem un nou proiect al METRO SYSTEMS România în inima Transilvaniei într-o perioadă relativ scurtă de timp “, adaugă Boekholt.

Cele trei direcții strategice acoperă o gamă largă de nevoi ale comunității IT din Cluj-Napoca. Tech’n Trade Lab se învârte in jurul centrului de dezvoltare al companiei și oferă un spațiu de lucru inovator destinat echipei METRO SYSTEMS Cluj-Napoca. Spațiul de lucru dispune de tehnologii avansate pentru susținerea ideilor noi și încurajarea metodelor inovatoare de lucru în echipă. Pe scurt, este un spațiu care susține conceptul de ”smart-working”, gândit ca un mediu versatil ce se poate adapta ușor nevoilor angajaților. „Lab-ul se dezvoltă rapid și după numai trei luni de funcționare, înregistrează aproximativ 30 de specialiști IT”, evocă Jürgen Boekholt.

Tech’n Trade Hub este un co-working space în care cei de la METRO SYSTEMS România își propun să creeze un incubator si generator de idei destinat start-up-urilor din zona de retail-tech. Spațiul a fost conceput pentru a fi un hub care permite interacțiunea reală a angajaților cu antreprenorii și accelerează transformarea culturală într-un mediu de lucru complet inovator, pregătit să susțină orice idee sau proiect despre Tech’N Trade (Technology in Trade).

Clubul Tech’n Trade este o platformă de inspirație care îi încurajează pe pasionații de IT să-și împărtășească cunoștințele cu toți cei interesați. În acest spațiu se vor organiza sesiuni de lucru, evenimente, concursuri sau meet-ups.