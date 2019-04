MagiCAMP are un nou website

Zitec a dezvoltat pro bono noul site MagiCAMP.ro, pentru accesibilitate crescută, noi funcţionalităţi şi siguranţă sporită.

Principalele obiective ale noului website au fost dezvoltarea unei secțiuni de donații online, simplificarea interfeței de administrare astfel încât membrii echipei MagiCAMP să poată administra cu ușurință conținutul, instruirea echipei în utilizarea acestei platforme, precum și adaptarea conținutului pentru dispozitivele mobile. De asemenea, pagina web este acum mai sigură şi mai rapidă, fiind găzduită cu sprijinul Zitec în Google Cloud. Echipa Zitec dedicată MagiCAMP a inclus un project manager, designeri, programatori și specialiști quality assurance.

”Suntem o echipă specializată în tehnologie, dar foarte motivată de inițiativele civice și non profit de care societatea noastră are atât de multă nevoie. Suntem mândri că am putut contribui în misiunea MagiCAMP și sperăm ca eforturile și expertiza noastră să îi ajute pe termen cât mai lung”, a declarat Alexandru Lăpușan, CEO Zitec.

„Alegerea de a colabora cu Zitec a fost una naturală pentru că echipa producătorului IT este profesionistă şi are un spirit autentic de implicare socială. Suntem foarte bucuroşi că prin implicarea Zitec, site-ul MagiCAMP.ro este acum mai rapid, mai funcţional şi mai simplu de folosit de către echipa noastră”, a declarat Vlad Voiculescu, membru fondator MagiCAMP.

Proiectul se alătură altor inițiative Zitec dezvoltate pro bono precum site-ul Ministerului Culturii, www.cultura.ro, ca parte a eforturilor de susținere pe termen lung a tehnologizării instituțiilor publice.

În ceea ce privește implicarea în comunitate, de-a lungul timpului Zitec a dezvoltat o serie de alte proiecte pro bono, printre care Fotogeografica.ro, Alpinet.org, Alegeri.tv, AlexGavan.ro, Florinsimion.com, cei1024.ro sau respectpentrumedici.ro