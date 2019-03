LIFE IS HARD | WORK SOFT câștigă trofeul “Soluția anului 2019” la categoria Public Sector or Utilities în cadrul European IT & Software Excellence Awards

Compania clujeană LIFE IS HARD, calificată pentru al șaselea an consecutiv în finala European IT & Software Excellence Awards, a câștigat trofeul “Soluția anului 2019” la categoria Public Sector or Utilities cu soluția CITY HEALTH.

Life is Hard a fost singura companie care a reprezentat România în finala desfășurată în acest an la Londra, la categoria menționată.

Platforma City Health face parte din suita de soluții smart city care permite implicarea directă a cetățenilor alături de administrațiile locale, pentru a rezolva în timp rapid mai multe categorii de probleme care pot afecta viața de zi cu zi a locuitorilor unui oraș. Aplicația este utilizată deja în șase orașe din România: Cluj-Napoca, Alba Iulia, Petroșani, Slobozia, Călărași și Zalău.

În ceea ce privește utilizatorii, aplicația a fost adoptată, în mai puțin de un an de la lansare, de peste 5200 de cetățeni activi, care au transmis peste 11.300 de notificări către administrațiile locale. Dintre cazurile semnalate de aceștia se remarcă în mod constant urmatoarele categorii: iluminat public, deșeuri, câini vagabonzi, semafoare defecte, marcaje rutiere precum și probleme legate de lucrările de reabilitare aflate în desfășurare în sectorul public.

Ne extindem constant expertiza și, spre deosebire de primele cinci ediții, când aplicațiile cu care am participat în cadrul competițiilor European IT & Software Excellence Awards erau destinate pieței de business, anul acesta Life is Hard a concurat cu o soluție destinată sectorului public. Standardul platformei a fost apreciat și nominalizat printre cele mai bune. Această reusită o datorăm și administrațiilor locale unde am implementat soluția, dar și utilizatorilor activi CityHealth. – Erik Barna, CEO LIFE IS HARD

Pentru a crește calitatea vieții în orașele din România, Life is Hard a lansat, în 2019, programul Update Romania (www.cityapps.ro) – un demers de susținere a digitalizării comunităților locale prin care compania oferă gratuit, timp de doi ani, suita sa de aplicații CityApps tuturor orașelor sub 100 de mii de locuitori.