Libris10Ani: 1,2 milioane de clienți și vânzări de peste 50 milioane lei anul acesta

În 10 ani de la înființare, librăria online Libris.ro a expediat 2.3 milioane de comenzi către 1.2 milioane de români din întreaga lume. Pentru acest an, Libris.ro își propune o creștere de 30% și depășirea pragului de 50 milioane de lei.

Libris.ro a pornit în 2009, în perioada de criză, cu o echipă de 3 oameni și expediind comenzile din stocul librăriei Șt. O. Iosif din Brașov. 10 ani și aproape 10 milioane de cărți mai târziu, Libris.ro are o echipă de 100 oameni și este cel mai mare retailer de carte din România, cu 8000-10.000 de cărți expediate zilnic către cititori din țară și din străinătate.

În primul an, online-ul a avut o pondere de circa 10% din cifra de afaceri a Libris, pe atunci de aproape 5 milioane de lei. După primii ani, ponderea s-a inversat, iar Libris.ro generează astăzi 95% din vânzări. Pentru acest an, divizia online a companiei estimează vânzări de peste 50 milioane de lei, după ce în 2018 a înregistrat o cifră de afaceri de 40 milioane de lei, cu o creștere de 28% față de anul anterior.

Librăria din Brașov rămâne “vatra” Libris. Noi am pornit în plină criză și am crezut cu tărie că, în ciuda reducerii consumului de carte, vor exista în continuare oameni care citesc și pentru care lectura este o nevoie aproape de bază, la care nu vor renunța. Dar am intuit și că timpul devine tot mai puțin, astfel că oamenii vor prefera să comande cărțile și se vor muta pe online, tocmai de aceea și pe viitor activitatea noastră se va concentra aici – declară Laura Țeposu, co-Fondator și Director de Dezvoltare Libris.ro.

În cei 10 ani de activitate în retailul online de carte, Libris.ro a expediat peste 2.3 milioane de comenzi, către 1.25 milioane de clienți unici din țară, dar și din destinații îndepărtate precum Haiti, Hong Kong, Ethiopia, Oman sau Nepal. Cele mai multe comenzi au fost expediate către București (peste 720.000), în top 5 urmând orașele Brașov (180.000), Cluj Napoca (130.000), Timișoara (103.000) și Iași (87.000).

Cea mai mare investiție realizată de Libris.ro în cei 10 ani de activitate este reprezentată de depozitul din Brașov, care găzduiește 2 milioane de volume de cărți, pentru cele 40.000 titluri în limba română de pe site. Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 4 milioane de euro, iar noul depozit permite procesarea rapidă a unui număr triplu de comenzi față de cel vechi, până la 10-12.000 zilnic.

La nivel de piață, cred că librăriile fizice rămân pentru nostalgici, parte activă din viața culturală a fiecărui oraș și în inima cititorilor. Chiar dacă citești 100 de cărți comandate online, tot nu poți rezista atracției de a te pierde pentru câteva minute printre rafturile unei librării. Însă achiziția recurentă se mută online. Ceea ce este un lucru extraordinar, dacă ne gândim ca sunt mii de orașe din țară unde nu funcționează nicio librărie tradițională. Având opțiunea de a comanda online, cu livrare în 1-2 zile cum este în cazul comenzilor pe Libris.ro, oamenii care își doresc să citească nu au nicio barieră, dincolo de dorința și de timpul propriu – precizează Laura Țeposu.

Libris 10 Ani: 1.2 milioane de cititori

Primul client care a plasat o comandă pe Libris.ro este din Suceava și este încă un client activ al librăriei online, cu comenzi plasate recent. La prima comandă a comandat Principiile Și Managementul Achizițiilor (Peter Bailey, David Farmer) și Abc-ul Relaxării.

Astăzi, cei mai mulți cumpărători pe Libris.ro (60%) au vârsta cuprinsă între 22 și 45 de ani, ceea ce explică și orientarea comenzilor spre dispozitivele mobile. Traficul înregistrat în 2018 pe mobile a depășit 60% (în timp ce traficul de pe desktop a fost de 36%).

Categoriile cele mai căutate au rămas aceleași de-a lungul timpului, respectiv Beletristică, Dezvoltare Personală și Cărți pentru copii. Din 2014, Libris.ro a introdus pe site și produse din segmentul jocurilor educative, care încurajează dezvoltarea și educația prin joc.

Libris.ro își propune să rămână o destinație online pentru iubitorii de carte, cultură și educație. Gamele conexe –jocuri educative, birotică și produse complementare cititului –pe care le-am introdus de-a lungul timpului vin să susțină această idee a noastră, de a rămâne în segmentul cultural. Este din ce în ce mai vizibilă și îmbucurătoare dinamica din categoria cărților pentru copii, unde am înregistrat o creștere constantă atât în numărul comenzilor, cât și în valoarea acestora, semn că părinții încurajează tot mai mult lectura – spune Laura Țeposu.

Libris 10 ani: implicare socială și timp pentru lectură Libris.ro are în desfășurare o serie de proiecte culturale în Brașov – Târgul de Carte Libris Brașov, pe care îl organizează de 16 ani, și Festivalul de Muzică și Carte Libris, care anul acesta ajunge la a 8a ediție. Acestora li s-a alăturat în 2018 proiectul #RespectYourself prin care Libris încurajează publicul să își aloce timp pentru lectură ca formă de respect față de propria persoană. În cadrul proiectului, librăria online a dotat bibliotecile din două școli din județului Brașov cu peste 3.000 volume.

Un alt proiect, lansat anul acesta, tot sub umbrela #RespectYourself, este deschiderea unei săli de lectură pentru angajați, care au la dispoziție toate titlurile din stoc. Aceștia pot citi 4 ore pe lună din timpul de lucru, alegănd ei singuri cartea pe care își doresc să o parcurgă, din stocul librăriei. În prima lună a proiectului au fost deja rezervate 125 ore de lectură, printr-un soft creat de companie pentru a facilita rezervarea.

Cartea începută în sală poate fi luată acasă de către angajat și returnată în sala de lectură dupa ce acesta o finalizează. Ulterior volumul va face parte din fondul de carte al bibliotecii Libris.

Am gândit Sala de Lectură Libris ca o filă a proiectului #RespectYourself – Oferă-ți timp pentru lectură. Orice schimbare pe care o dorim începe cu noi, așa că am decis să oferim colegilor noștri timpul pentru lectură pe care nu îl pot găsi acasă în aceste vremuri în care suntem tot mai ocupați și avem foarte puțin timp pentru noi –adaugă Laura Țeposu.

Din 2014, Libris.ro s-a alăturat organizației Salvați Copiii în eforturile de combatere a mortalității infantile. În cadrul proiectului s-au strâns 1.5 milioane de lei cu ajutorul cititorilor de pe Libris.ro, sumă cu care au fost dotate maternități din mai multe orașe ale țarii.