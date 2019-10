Let’s have a talk. Let’s have TechTalks

Nu rata cele mai cool ediții ale evenimentului TechTalks din Timișoara și din București. Întâlneste-te cu reprezentanții unor companii din TOP din industria IT&C, creeză relații, împărtășește insight-uri cu ceilalți participanți și fii la curent cu noutățile din domeniu.

TechTalks Timișoara 19 Octombrie Centrul Regional de Afaceri (C.R.A.F.T.)

Vine toamna, vine frigul, dar știi ce altceva mai vine? O nouă și proaspătă ediție TechTalks Timișoara care va fi atât de hot în materie de inovații, tehnologii și tendințe încât vei zice ca e mijlocul lui iulie! 1 zi. 3 conferințe. 5 Workshopuri. E o decizie grea, mai ales dacă îți dorești să afli cât mai multe, așă că citește în continuare și descoperă evenimentul TechTalks Timișoara.

Imediat ce intri pe ușile de la C.R.A.F.T., pe 19 octombrie, vei simți emoția tuturor participanților de la eveniment. Vei căuta sala cu sesiunile la care ai decis să participi: Conferința JAVA & Web Development, AI & Machine Learning sau Workshopurile interactive. O găsești, te așezi, ești nerăbdător să înceapă și deja interacționezi cu ceilalți pentru că aveți în comun pasiunea pentru IT și tehnologie. Încep conferințele și iei contact cu primul speaker internațional care susține opening speech-ul. Te entuziasmează și te face mai curios în legătură cu ce urmează să se întâmple. De la speaker la speaker, simți că te conectezi tot mai mult cu cei prezenți acolo și că faci parte cu adevărat din comunitatea IT din Banat.

Fie că participi la conferințe sau la workshopuri, ai ocazia să interacționezi cu toți speakerii internaționali și naționali din partea companiile prezente: ATOSS, Virtual 7, SAP, Continental, Visteon, Cognizant Softvision, LISA Deutschland GmbH, Wipro Technologies, HELLA, Yandex, Atos, și încă mulți alții.

La sfârșitul zilei, nici nu mai ții cont de oboseală pentru că încă simți dinamica zilei. Ai participat la un eveniment care ți-a placut, unde tot ce a trebuit să faci a fost să îți rezervi un loc la sesiunile la care doreai să participi pentru că intrarea era gratuită, iar numărul de locuri limitat.

Așa că ce parere ai? Transformăm visul ăsta în realitate?

Aici gasești agenda completa și te invitam pe evenimentul de Facebook pentru a rămâne la curent cu ultimele actualizari.

Cea de-a 11-a ediție TechTalks Bucharest se anunță surprizătoare

Cea mai nouă ediție TechTalks Bucharest se anunță a fi una hot în materie de inovații, tehnologii și tendințe!

În edițiile din trecut, evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 5800 de participanți, de la pasionați de tehnologie și specialiști, până la manageri internaționali și antreprenori din industria IT, care au împărtășit insight-uri și noutăți despre cele mai captivante proiecte din cadrul a peste 170 de companii renumite din țară sau din afara țării.

Evenimentul își propune să ofere informații cât mai valoroase participanților prin intermediul tematicilor, dar și a speakerilor prezenți.

1 zi. 4 conferinte. 6 TechLaburi. TechTalks Bucharest. 26 Octombrie

Pentru o zi, speakeri naționali și internaționali, reprezentanți ai unor companii de TOP, tematici de actualitate, dezbateri și studii de caz vor fi prezente la TechTalks Bucharest.

Evenimentul își dorește să genereze mediul ideal pentru schimbul de informații și pentru crearea de noi relații, dar și să raspundă nevoilor participanților prin abordarea unor teme actuale si de interes pentru participanti.

Cele 4 Conferințe (Machine Learning&Artificial Intelligence, Emerging Tech, Smart Everything și Robotic Process Automation) se adreseză pasionaților de IT&C care au experiență în domeniu și vor fi susținute de partnerii noști: Genpact, Wipro Technologies, Siemens Industry Software, Kalypso, Go Pro, CN Group, Automatic Data Processing (ADP) România.

Pentru juniori, am gândit o serie de TechLab-uri care se bazează pe rezolvarea unor studii de caz sau pe dezbateri pe anumite subiecte alături de profesioniști din companii precum London Stock Exchange Group, MANTU, Harman, Hewlett Packard Enterprise(HPE) și Stefanini.

Nu mai sta pe gânduri și acceptă întâlnirea cu technologia. Let’s have a Talk. Let’s have a TechTalks!

Intrarea este liberă, însă locurile sunt limitate, așa că accesul se face pe baza înscrierilor în prealabil pe Hipo.ro. Agenda evenimentului o regăsiți accesând: https://bit.ly/2Inp2WG Pe evenimentul de facebook TechTalks Bucharest te ținem la curent cu noutățile.

Stay tuned!