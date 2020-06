Laptopul de gaming cu design futurist, ROG Zephyrus Duo 15, a sosit în România

România se numără printre primele țări din lume în care ajunge laptopul de gaming Zephyrus Duo 15, echipat cu ecranul tactil secundar ROG ScreenPad Plus. Pe plan local, Republic of Gamers este lider pe segmentul notebook-urilor de gaming, ca de obicei utilizatorii români putând testa și achiziționa în premieră cele mai noi și mai performante modele ROG.



Încă de la dezvăluirea sa, Zephyrus Duo 15 a uimit prin designul futurist ce include ecranul tactil secundar ROG ScreenPad Plus, aducând un nou nivel de interacțiune în gamingul pe laptop. Zephyrus Duo 15 păstrează o formă ultra-subțire fără a sacrifica niciuna dintre performanțele înalte care definesc marca ROG.



Pentru a oferi productivitatea multi-monitor în format portabil, Zephyrus Duo 15 dublează ecranul în partea inferioară cu designul Active Aerodynamic System (AAS) Plus, care transformă ROG ScreenPad Plus într-o parte integrantă a sistemului de răcire. Concret, sistemul AAS Plus înclină laptopul, ecranul secundar se ridică la un unghi optim de vizualizare, creând o zonă largă de admisie pentru un flux de aer consistent.



Pe piața locală au fost lansate două configurații Zephyrus Duo 15 (GX550), care includ procesoare Intel Core din generația a 10-a și plăci grafice RTX 20 Super, prețurile pornind de la 15599,99 lei (taxe incluse).



Prima configurație, GX550LWS-HF066T, are la bază un procesor Intel Core i7-10875H tactat la 2,3 GHz (cu frecvență de până la 5,1 GHz), placa grafică NVIDIA GeForce RTX 2070 Super cu design Max-Q și 8GB memorie GDDR6, ecran FullHD cu timp de răspuns de 3 ms (GTG) și rată de reîmprospătare de 300 Hz, 32 GB DDR4-3200 RAM, stocare de 1TB pe SSD M.2 NVMe PCIe 3.0, conexiune de rețea Wi-Fi 6 (Gig+) alături de portul Gigabit LAN și port Type-C USB 3.2 Gen 2 cu Power Delivery, Display Port, G-Sync și Thunderbolt 3 printre altele.



Echiparea de top GX550LXS-HC060T cuprinde în schimb procesor Intel Core i9-10980HK la 2,4 GHZ (până la 5,3 GHz), accelerator video NVIDIA GeForce RTX 2080 Super cu design Max-Q, ecran 4K UHD (3840 x 2160) la 60 Hz cu acoperire 132,70% sRGB și 100% Adobe RGB și stocare amplă cu două SSD-uri de 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 în matrice RAID 0 și o cameră externă pentru streaming 1080P la 60 de cadre pe secundă. Prețurile acestei configurații pornesc de la 21899,99 lei (taxe include) în funcție de comerciant și disponibilitate.



Ambele modele au finisajul Gunmetal Gray și dispun în pachet și de un încărcător de 65 W cu interfață Type C, cu ajutorul căruia utilizatorii vor putea extinde autonomia laptopului atunci când sunt în deplasare.

Cumpărătorii vor primi și jocul Dying Light 2

Punerea pe piață a laptopului Zephyrus Duo 15 este acompaniată de o promoție cu un joc bundle. Cumpărătorii unui GX550 vor primi un cupon prin intermediul aplicației Armoury Crate. Acesta va putea fi folosit la revendicarea unei chei de activare a jocului Dying Light 1 & 2 de pe platforma GamesPlanet.com.

ROG ScreenPad Plus deschide posibilități nelimitate

Când laptopul este deschis, ROG ScreenPad Plus se înclină la un unghi de până la 13° pentru o vizualizare confortabilă și o interacțiune tactilă. Pentru ca ecranele să nu intre în contact la deschiderea capacului, balamaua încorporează glisoare curbate, care întârzie desfășurarea afișajului secundar. Panoul de 14,1 inchi al lui ROG Zephyrus Duo 15 este cel mai mare ecran secundar pus în producție pe un laptop de gaming. Panoul IPS afișează unghiuri largi de vizualizare pe toată lățimea carcasei și are o rezoluție de 3840 x 1100, cu o densitate mare de pixeli, care oferă detalii bogate, text clar și linii cursive la o rată de refresh fluidă de 60 Hz.



Utilizatorul poate folosi ROG ScreenPad Plus în timpul jocului, în producție sau într-o vizionare multimedia pentru a urmări e-mailuri, notificări din social media și multe alte informații contextuale.



Cu sistemul Active Aerodynamic System (AAS) Plus, înclinarea ecranului tactil la un anumit unghi deschide o zonă de ventilație mai mare, de 28,5 mm și le permite ventilatoarelor să absoarbă aer mai rece de deasupra laptopului în locul aerului mai cald de sub laptop. Această zonă largă de absorbție crește fluxul de aer cu până la 30% față de implementările AAS precedente, îmbunătățind performanța și adăugând mai puțină presiune pe sistemul intern de răcire. Reducerea nevoii de eliminare a căldurii înseamnă că nivelurile de zgomot pot fi menținute sub 46dB (A) în modul Turbo și 43dB (A) în modul Performance.

Ecranele disponibile pe Zephyrus Duo 15 (GX550)

Pentru Zephyrus Duo 15, utilizatorii pot alege între panoul ultrarapid de 300 Hz / 3 ms pentru gaming sau ecranul de 4K UHD de înaltă rezoluție. Pasionații sportului electronic pot câștiga un avantaj competitiv la 300 Hz. Ratele de refresh ultra-înalte depășesc standardele pentru turnee și fac jocurile rapide să se simtă incredibil de fluid. Timpul de răspuns de 3 ms păstrează imaginile clare, fără blur, pentru urmărirea precisă a țintei.



Pentru cei care preferă rezoluțiile înalte, ecranul 4K UHD oferă efecte vizuale incredibile la cea mai înaltă fidelitate a detaliilor. Ambele ecrane sunt calibrate din fabrică și validate PANTONE pentru a garanta acuratețea culorilor, dar acest panou în mod particular, acoperă, de asemenea, 100% din spațiul de culoare Adobe RGB. Gama largă și culorile precise le permit pasionaților de gaming care sunt și creatori de conținut să lucreze la un nivel profesional.



Ambele opțiuni pentru ecran dispun de tehnologia NVIDIA G-SYNC pentru a permite o experiență unică. Performanța jocului tinde să varieze cu intensitatea scenei, însă ecranele tradiționale reîmprospătează imaginea afișată la o rată constantă. Această diferență poate provoca artefacte vizuale care perturbă experiența de joc. G-SYNC sincronizează viteza de reîmprospătare a ecranului cu rata acceleratorului grafic pentru a elimina ruperile, sacadările și latențele la intrare. Un comutator pentru GPU, exclusiv ROG, le permite utilizatorilor să comute între modurile G-SYNC și Optimus în funcție de ceea ce doresc – gameplay fluid sau autonomie mai lungă, subliniind dualitatea înnăscută a acestui laptop.