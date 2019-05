Komoder își extinde rețeaua de showroom-uri și estimează afaceri de peste 4 mil. de euro în 2019

Komoder a inaugurat două noi showroom-uri în primul trimestru al acestui an și își va continua extinderea rețelei în țară și peste hotare.

În prezent, rețeaua Komoder numără șase showroom-uri, din care patru în țară și două în străinătate. Ultimele două locații au fost inaugurate în Cluj și Timișoara, în care compania a investit peste 90.000 de euro, bani care au mers către amenajarea spațiilor.

Noua locație din Cluj se află în centrul comercial Iulius Mall și acoperă o suprafață de 30 mp, iar din luna mai, showroom-ul va fi extins pe o suprafață de 80 mp.

„La Cluj am creat un proiect deosebit în cel mai important centru comercial din oraș. Clujenii pot testa 12 ore pe zi cele mai eficiente fotolii de masaj. Angajații Komoder oferă consultanță clienților interesați să testeze produsele noastre: fotolii de masaj și aparate de masaj.

Începând cu data de 20 mai, noua locație Komoder va fi la intrarea principală din Iulius Mall, unde clujenii vor putea testa gratuit un număr de 12 fotolii cu masaj”, declară Adrian Rus, fondatorul Komoder.

În Timișoara, noul showroom se află în centrul comercial Shopping City și acoperă o suprafață de 30 mp. În această locație, clienții pot testa toată gama de fotolii cu masaj Komoder, dar și aparate de masaj.

Komoder va continua în acest an strategia de extindere a rețelei prin dezvoltarea celor două locații pe care le are în București și Iași, iar în a doua parte a acestui an, va inaugura un nou showroom în afara țării.

„Suntem în curs de dezvoltare cu locațiile din București și Iași. De asemenea, în toamna acestui an vom inaugura un nou showroom în Eindhoven, Olanda. Acesta este un proiect la care lucrăm de la începutul anului.

Strategia de extindere vine ca urmare a solicitărilor primite din partea clienților noștri și a potențialilor cumpărători care își doresc să testeze fotoliile de masaj înainte de a lua decizia de cumpărare. Ne dorim să le oferim o experiență memorabilă, iar pentru noi contează foarte mult aceste locații, deoarece livrăm nu doar un produs, ci un serviciu complet. Ne motivează cifrele și interesul crescut pentru produsele noastre. Ne propunem să creștem vizibilitatea acestui tip de produs, deoarece clienții noștri sunt impresionați de beneficiile unui fotoliu de masaj”, a mai declarat Adrian Rus.

Pentru acest an, compania clujeană anticipează o creștere de 25% a vânzărilor față de 2017, obiectivul companiei fiind de a livra peste 4.000 de fotolii de masaj. În condițiile extinderii rețelei de magazine, dar și a creșterii vânzărilor, compania estimează o cifră de afaceri de peste 4 milioane de euro în 2019.