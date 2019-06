Kaspersky prezintă noile elemente de branding și identitate vizuală

Securitatea cibernetică din prezent înseamnă mai mult decât protejarea unor dispozitive: dezvoltarea unui ecosistem în care orice obiect conectat este și protejat. Rebranding-ul Kaspersky marchează această evoluție și angajamentul de a conduce procesul de dezvoltare a unor standarde mai înalte ale industriei, pentru viitor.

Comentând subiectul rebranding-ului, Eugene Kaspersky, CEO-ul companiei, a spus: „De când am fondat compania, acum 22 de ani, am văzut atât amenințările cibernetice, cât și industria de securitate IT evoluând și transformându-se aproape total, în timp ce am asistat la creșterea rolului tehnologiei în viețile noastre, la birou și acasă. Astăzi, lumea are alte nevoi, iar rebranding-ul nostru ne reflectă viziunea pentru a răspunde acestor nevoi – nu doar astăzi, ci și pe viitor. Pe baza istoricului nostru reușit de protecție împotriva amenințărilor cibernetice, vom contribui la crearea unei lumi mai sigure, care este imună la amenințări cibernetice. O lume în care fiecare se poate bucura de nenumăratele beneficii pe care tehnologia le are de oferit.”

O nouă identitate vizuală

Noul logo este creat din litere în forme geometrice și s-a renunțat la cuvântul „Lab”.

„Baza actualului logo a fost creată în 1997 și de atunci s-au schimbat multe lucruri. Anterior, foloseam litere din alfabetul grec, care nu mai sunt relevante, din cauza schimbărilor în comunicarea noastră – trebuie să ne uităm către viitor și să îmbrățișăm lumea digitală”, spune Andrew Winton, Vice President, Marketing la Kaspersky. „Când dezvoltam noua identitate vizuală, am eliminat Lab din nume pentru că am dorit să simplificăm brand-ul astfel încât să reflecte noua noastră misiune și să sublinieze gama largă de tehnologii a companiei.