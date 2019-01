Kaspersky Lab subliniază inițiativele privind egalitatea de gen și siguranța copiilor în mediul digital

Kaspersky Lab a publicat raportul său de CSR (Corporate Social Responsibility), care include inițiativele companiei în domeniul tehnologiei, al educației și pe cele caritabile.

Raportul din acest an subliniază efortul depus pentru a promova egalitatea de gen în industria de tehnologie și modul în care Kaspersky Lab încurajează educarea copiilor privind securitatea digitală.

Compania Kaspersky Lab este unul dintre susținătorii egalității de gen în industria de tehnologie. Înțelegem că diversitatea forței de muncă face companiile mai productive și mai dinamice și suntem implicați în promovarea carierelor în securitatea cibernetică, în rândul femeilor. Credem că securitatea cibernetică este un domeniu atractiv și care aduce numeroase satisfacții. În plus, face mult bine pentru că protejează oameni, companii și alte organizații, de alte amenințări cibernetice. Avem nevoie de mai multe femei care să ne ajute să echilibrăm decalajul existent și să lărgim perspectiva industriei asupra acestor amenințări.

Sponsorizarea competiției Girls in Tech’s AMPLIFY de către Kaspersky Lab – o competiție pentru antreprenori femei – este doar una dintre inițiativele pe care compania le sprijină pentru a-și îndeplini obiectivul de a ajuta mai multe femei să își urmeze pasiunea pentru servicii și produse digitale. Prin intermediul proiectului PwC’s Tech She Can, Kaspersky Lab și-a propus, de asemenea, să crească numărul femeilor care lucrează în tehnologie.

În plus, Kaspersky Lab se implică în a-i sprijini pe părinți să-și țină copiii în siguranță atunci când folosesc tehnologia. Aceste soluții includ aplicația pentru dispozitive mobile Kaspersky Safe Kids, care le permite părinților să-și localizeze copiii oricând. Aplicația trimite chiar notificări atunci când cei mici se află în afara perimetrului definit. De exemplu, în Africa de Sud, Lida Erasmus a reușit să-și găsească fiica adolescentă după ce a plecat de acasă cu un tânăr și nu s-a mai întors. Cu ajutorul aplicației, Lida a reușit să își localizeze fiica și să o aducă acasă.

Periodic, Kaspersky Lab organizează acțiuni pentru a crește nivelul de conștientizare asupra siguranței copiilor pe Internet. Copiii între 7 și 13 ani din Johannesburg și Cape Town, precum și din diferite părți din Asia de Est au fost învățați să se protejeze de situații din viața reală și din cea virtuală, care ar putea fi periculoase.

În plus, angajații Kaspersky Lab susțin cauze caritabile prin voluntariat și organizează evenimente pentru a ajuta persoane aflate în dificultate și a face lumea un loc mai bun. Personalul din Rusia și America de Nord a fost deosebit de activ în diverse inițiative, de la livrarea de bunuri de primă necesitate către un orfelinat din Udomlya, la strângerea de fonduri pentru Societatea Americană pentru Cancer sau cea care luptă împotriva maladiei Alzheimer, și susținerea celor cei afectați de uraganul Harvey.

„În cei 21 de ani de istorie a companiei noastre am parcurs un drum lung – în multe privințe. Responsabilitatea socială corporativă poate să nu fie cea mai evidentă, dar este foarte importantă pentru dezvoltarea culturii noastre organizaționale”, spune Eugene Kaspersky, CEO al Kaspersky Lab. „De asemenea, ea reprezintă contribuția noastră la a face lumea din afara zidurilor companiei noastre un loc mai sigur și mai bun. Ne concentrăm pe proiecte apropiate de domeniul nostru de activitate, cum ar fi accesul la soluții gratuite de securitate sau predarea copiilor despre siguranța online, dar avem și proiecte pentru asigurarea egalității de gen și promovarea educației STEM. Mă bucur că putem împărtăși rezultatele muncii efectuate nu numai în sediul nostru central, ci și în birouri din întreaga lume, care au propriile programe locale de voluntariat și alte inițiative caritabile.”

Pentru mai multe informații despre inițiativele de responsabilitate socială corporativă ale Kaspersky Lab, vă rugăm să citiți întregul raport aici: https://csr.kaspersky.com/en/.