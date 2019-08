Învață de la ambasadorul internațional Leica – Kristian Dowling – cum să stăpânești arta fotografiei nocturne

Kristian Dowling, ambasadorul internațional Leica, a împărtășit din experiența lui de fotografiere nocturnă cu flagship-ul P30 Pro.

Din punctul lui de vedere, cele mai importante principii după care se ghidează majoritatea fotografilor includ izolarea subiectului de fundal și fotografia reușită în lumină slabă. Fotografierea în semi-lumină pune la încercare atât abilitățile camerei foto, cât și ale fotografului. P30 Pro, însă, permite activarea high ISO și a vitezei obturatorului, ceea ce crește considerabil calitatea fotografiei în lumină slabă.

Atunci când fotografiem fără un trepied, este esențial să evităm viteza redusă a obturatorului în lumină slabă. Astfel, avem mai multe șanse să realizăm o fotografie stabilă și să surprindem toate mișcările în timp real.

“Acest aspect a fost important când am fotografiat elefanții din safari pe timp de noapte, de exemplu. Lumina nu era foarte bună, dar modul Pro a făcut posibil controlul expunerii, și astfel am reușit să surprind elefanții la calitate superioară.”

Noul mod de fotografiere Night mode cu capabilități HDR se dovedește foarte util, atunci când dorim să fotografiem în întuneric total și nu avem la îndemână un trepied. Night mode surprinde o serie de imagini la calitate bună, folosind expunerea îndelungată și le comprimă automat.

“Această funcție de fotografiere face diferența și nu este disponibilă în cazul camerele foto profesionale”, a adăugat Kristian Dowling.

Fața luminată a lunii

Nu mai este un secret faptul că luna reprezintă un subiect des explorat de către fotografii din toată lumea. Aceștia sunt constant inspirați de lumina naturală și versatilă și încearcă să o captureze în cele mai surprinzătoare moduri. Fiecare fază a lunii reprezintă o sursă nesecată de inspirație pentru pasionații de mister.

Descoperă frumusețea

În orice decor te-ai afla, poți descoperi frumusețea ascunsă a locului, demnă de surprins dintr-un unghi diferit. Astăzi ai nevoie doar de un smartphone, să explorezi lumea și să-ți împărtășești descoperirile pe Instagram. Așa că TU când începi să faci asta?

Surprinde frumusețea cu telefonul mobil

Huawei a susținut întotdeauna realizarea fotografiilor impresionante și totodată la îndemna oricui, cu telefonul mobil. Compania încearcă în permanență să ofere consumatorilor cele mai performante lentile cu ajutorul cărora să depășească limitele fotografiei cu smartphone-ul. În acest demers, Huawei se bazează pe parteneriatul de lungă durată cu producătorul Leica și răspunde nevoilor pasionaților de fotografie, prin intermediul seriei Huawei P și a flagship-urilor P30.

Iubești fotografia? Înscrie-te în competiția Huawei InFocus Award

Competiția de fotografie Huawei InFocus este oportunitatea perfectă pentru iubitorii de fotografie, care își pot testa competențele foto. Prin intermediul concursului, Huawei oferă posibilitatea tuturor pasionaților de fotografie cu smartphone-ul să își împărtășească viziunea asupra lumii moderne. Competiția se desfășoară în 22 de țări, inclusiv în România, iar utilizatorii de smartphone-uri Huawei își pot înscrie fotografiile sau videourile până la data de 11 august 2019.

Pasionații de fotografie își pot înscrie cadrele pe platforma dedicată competiției: https://campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/ro/ în cinci categorii care au ca scop explorarea limitelor expresiei vizuale: #Emotion Tag, Hello, Life!, Faces, Going the Distance, Storyboard sau în cea dedicată clipurilor video: Life Now.

Fotografiile înscrise vor fi prezentate într-o galerie online și vor face subiectul unui vot public, până la data de 11 august 2019. În etapa următoare, cele mai bune fotografii vor fi evaluate de membrii unui un juriu format din experți și fotografi celebri.