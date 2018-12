Intracom Telecom lansează Platforma de Monitorizare Inteligentă pentru protecția infrastructurilor critice

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme de telecomunicații și soluții integrate de securitate, a anunțat astăzi lansarea platformei SIS-C2, o platformă de comandă, control și integrare pentru supravegherea frontierelor, protecția infrastructurilor critice, securitate terestra si maritima. Platforma SIS-C2 este expusă la standul companiei nr. 2374 în cadrul Expo Defence Egipt (EDEX), in perioada 3-5 decembrie 2018, la Cairo.

Mai precis, platforma este customizata pentru aplicații de supraveghere și recunoaștere a informațiilor (ISR), informatii cu privire la situatia operativa, colectare și analiză de informații, corelare de informații și colaborare inter si intra-agentie.

Agențiile din domeniul securitatii si apararii pot beneficia acum de capabilitatile tehnice și operaționale ale SIS-C2 și isi pot optimiza centrele lor de comandă, corelarea operațională a imaginilor, avertizarea si notificarea timpurie, gestionarea incidentelor, precum si functionalitatile inteligente de analiza și corelare a datelor.

Dl. Nikolaos Velentzas, Deputy General Manager Services Business Division la Intracom Telecom a declarat:

“Folosind experienta si expertiza acumulata de multi ani in dezvoltarea de software pentru companii de renume mondial si valorificarea cunostintelor pe care le-am obtinut din participarea noastra in diferite proiecte de cercetare-dezvoltare la nivel UE, inclusiv EWISA (Early Warning for Increased Situational Awareness), un proiect premiat UE, suntem mândri să anunțăm lansarea platformei SIS-C2 care colectează, procesează, clasifică și analizează informațiile primite de la mai multe tipuri de senzori de detectie și aplicații din surse terte, pentru a produce informatie cu valoare adaugata“.