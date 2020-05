ING Bank România – Main Partner în cadrul DevTalks Reimagined, cel mai mare eveniment online dedicat profesioniștilor IT&C din România

Evenimentul este dedicat profesioniștilor IT din România, dar și din afara granițelor, iar pe 10 – 12 iunie va aduce mai aproape de comunitatea IT cele mai dorite tehnologii și inovații din industria IT&C.

Cu o tradiție de 6 ani în participarea la DevTalks, ING Bank deține un portofoliu format din peste 2.300 de angajați, dintre care 600 activează în domeniul IT&C și peste 1.4 milioane de clienți la nivel național.

“Parcurgem o perioadă intensă, una în care soluțiile IT&C s-au dovedit a fi mai importante ca oricând, una în care distanțarea socială a generat nevoia accelerată de proximitate digitală. Astfel ne putem continua munca, desfășura business-ul, dar și menține legătura între noi prin soluții care vor avea și pe termen lung un loc foarte important în viața noastră. Ne bucurăm să participăm pentru a 6-a oară la DevTalks, anul acesta în calitate de Main Partner, și să povestim despre experiența noastră. Vorbim despre o echipă care a susținut trecerea rapidă de la 14% la peste 95% angajați ING Bank care au lucrat de acasă, despre cum construiești și operezi aplicații și servicii digitale care devin critice pentru milioane de utilizatori.” – Răzvan Sighinaș, CIO ING Bank România

În cele trei zile de eveniment, ING Bank România va aduce pe Main Stage conținut tehnic de la speakeri internaționali precum: Martin Woolley, Senior Developer Relations Manager, EMEA at Bluetooth SIG, Matthias Schindler, Head of AI Innovation, Production System at BMW Group, Ruslan Gibaiev, Streaming Platform Lead at Bolt, Chakri Cherukuri, Senior Quantitative Researcher at Bloomberg LP și Fouzia Adjailia, Ambassador of Women in Artificial Intelligence Algeria. Acestora li se vor alătura și Răzvan Sighinaș, CIO ING Bank România, Delia Albu, IT Lead ING Bank România, Bogdan Vizureanu, Chapter Lead ING Bank România care vor oferi, pe parcursul celor trei zile de eveniment, prezentări despre cele mai importante proiecte digitale ale băncii din această perioadă.

DevTalks Reimagined va reuni peste 4.000 de programatori, pasionați de tehnologie, reprezentanți ai companiilor de top din România și peste 100 de speakeri locali și internaționali pentru a construi împreună cel mai important eveniment online dedicat developerilor. De-a lungul celor șapte ediții, DevTalks s-a remarcat atât prin conținut de calitate, temele tehnice abordate de către specialiști de renume din domeniu, cât și prin zonele dedicate companiilor și startup-urilor, testării celor mai noi gadget-uri și interacțiunii dintre participanți. Anul acesta, participanții se vor putea bucura de 13 scene precum Main Stage – Emerging Tech, Web, DevOps, Code Clash, Java, SAP, Product Management, Big Data & Cloud, Security, Mobile, QA & Testing sau Embedded.

“Parteneriatul cu ING Bank România reprezintă o consolidare a încrederii cu care colaboram de șase ediții. Ne bucurăm să avem ING Bank alături de noi ca partener principal al celei de-a șaptea editii, o transformare digitală unic configurată pentru cea mai mare ediție de până acum și poate cel mai curajos mod de interacțiune pe care îl vom avea cu developerii și profesioniștii IT din România și de peste hotare. Ne dorim ca DevTalks Reimagined să fie un eveniment virtual plin de interacțiune, cu o multitudine de activări, de surprize plăcute pentru participanți. Efervescența, creativitatea și modul inovativ prin care ING Bank transpune ideile în realitate într-un mod digital, reprezintă practic ceea ce va oferi o o experiență completă comunității IT” – Andreea Balaci, Manager Tech Concepts Catalyst Solutions.