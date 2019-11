Începând de astăzi și până pe 17 noiembrie 2019, toți românii sunt invitați să urmărească premiera filmului Klaus fără abonament.

Oricine se poate bucura de filmul integral pe Netflix, fără angajamente – nu este nevoie de abonament, însă entuziaștii filmelor de Crăciun vor avea parte de toate beneficiile: calitatea imaginii și a sunetului, experiența utilizării Netflix și fără publicitate.

Klaus este comedie animată regizată de co-creatorul Despicable Me, Sergio Pablos.

Pentru versiunea în limba română, vocile sunt realizate, printre alții, de Anca Sigartău, Mioara Ifrim, Alexandru Georgescu și Ionuț Grama.

DESPRE FILMUL KLAUS

Când Jesper iese în evidență ca cel mai slab elev al academiei poștale, el este staționat pe o insulă înghețată la nord de cercul polar arctic, unde localnicii, veșnic învrăjbiți, de abia schimbă o vorbă, darămite să își trimită scrisori. Jesper aproape că renunță, dar găsește o aliată în profesoara Alva și îl descoperă pe Klaus, un tâmplar misterios care locuiește singur într-o casă plină de jucării lucrate manual. Aceste prietenii neașteptate readuc veselia în Smeerensburg, ceea ce creează o nouă lume plină de vecini binevoitori, tradiții magice și ciorapi atârnați cu grijă pe șemineuri. O comedie animată de sărbători regizată de co-creatorul Despicable Me Sergio Pablos, KLAUS îi are în distribuție și pe Joan Cusack, Will Sasso și Norm Macdonald.