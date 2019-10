iELM înregistrează vânzări de peste 1 milion de euro lunar

La un an de la preluarea activităților de digital marketing de către Zitec, iELM.ro, magazin online de haine pentru copii, înregistrează o creștere cu 500% a vânzărilor, de peste 1 milion de euro lunar, în timp ce investiția în promovare a crescut cu mai puțin de 20%.

iELM este un retailer românesc lansat pe piață în Suedia ca o mică afacere de familie, din dorința părinților de a le oferi celor mici haine de calitate la un preț corect. Dorul de casă dar și dorința de a ajuta oamenii din comunitatea în care a copilărit, l-au determinat pe Marius Drăgan, unul dintre fondatori, să se mute în România împreună cu familia, punând bazele unei mici fabrici în Găești. În prezent, fabrica numără peste 150 de angajați din comună și zonele limitrofe.

Deși inițial hainele pentru copii erau vândute doar în Suedia și România, în ultimii 2 ani brandul s-a extins în Europa, în țări precum Germania, Franța, Regatul Unit, Olanda, Danemarca, Austria, Spania, Finlanda, dar și Canada, Statele Unite ale Americii, ultimele magazine lansate fiind în Estonia, Cehia și Polonia. Datele companiei relevă faptul că iELM este într-o continuă ascensiune, iar piețele din Europa au un potențial uriaș.

Potrivit reprezentanților iELM, fiecare lansare e-commerce într-o altă țară a venit cu un set nou de provocări: înțelegerea tipurilor de utilizatori și a nevoilor acestora, a particularităților locale și a comportamentului de cumpărare în online.

“Pot spune din inimă că succesul nostru se datorează în foarte mare măsură companiei Zitec. Ei s-au ocupat și se ocupă în continuare de site-ul nostru cu cel mai înalt profesionalism, atât pentru partea de digital marketing, cât și dezvoltare software”, a declarat Marius Drăgan, fondator iELM.

Echipa de experți în digital marketing Zitec s-a concentrat înainte de toate pe analiza comportamentului consumatorilor în diferite țări. Testarea mai multor scenarii, analiza potențialului pieței și identificarea canalelor care aduc cele mai bune rezultate au fost primii pași pe care echipa de digital marketing i-a făcut încă de la începutul colaborării cu iELM. Pe baza acestor informații, monitorizează și optimizează permanent campaniile și elementele vizuale, identificând cu precizie factorii care influențează decizia de cumpărare.

“Pentru a înțelege cum funcționează businessul în mediul online trebuie să testezi constant, să analizezi tot ce se întâmplă, felul în care percep oamenii brand-ul și comunicarea acestuia. Fiecare afacere din e-commerce este diferită și fiecare țară are particularități culturale și sociale. În cazul iELM, cu ajutorul unei strategii bine definite și optimizare constantă, după un an de activitate am reușit să generăm vânzări de peste 1 milion de euro lunar, cu o eficientizare maximă a costurilor”, declară Dan Toma, Digital Marketing Director Zitec.