Iată cum se poate ajunge în cabinetul unui medic în mai puțin de 5 minute

Vizita la medic poate fi de multe ori un eveniment generator de stres și nu vorbim aici de consultația în sine. Vorbim de șirul de întâmplări nefericite care preced intrarea în cabinet. Vorbim de cozi, de înfrigurarea cu care așteptăm să ne fie strigat numele, de teama să nu ne pierdem o altă zi dacă ratăm șansa de a intra la timp și nu în ultimul rând, de nervii pricinuiți de nerespectarea programării.

O banală investigație se poate transforma într-un plan pe termen lung ce include consultație, analizele specifice, intervenții și tratament. Pentru fiecare dintre aceste etape, pacienții trebuie să aloce destul de mult timp și să-și organizeze foarte bine programul, de multe ori așteptând cele 15 –20 de minute în care practic beneficiază de consultul sau serviciul medical.

Care ar fi soluția?

Nu există răspunsuri simple. Există în schimb oameni care prețuiesc nu doar calitatea serviciului medical, ci și modul eficient și civilizat în care acesta poate fi accesat. Astfel de oameni s-au reunit în echipa REGINA MARIA, rețeaua de sănătate care în momentul de față este cea mai digitalizată companie din domeniul serviciilor medicale din România.

Nu are rost să ne ascundem după deget: pe o piață concurențială, satisfacția clientului înseamnă retenție, înseamnă creșterea bazei de clienți, înseamnă profit. Totodată, o piață concurențială are ca rezultat produse/servicii mai bune, iar REGINA MARIA vine mai mereu cu ceva nou în domeniul îmbunătățirii experienței pacientului în locațiile sale.

Cum se poziționează REGINA MARIA în mediul online

Rețeaua are în portofoliu un set complet de tool-uri digitale, prin care oferă acces 24/7 la programări, la dosarul medical online, comunicare directă cu medici, feedback, Self-Check-In, articole medicale de încredere prin platforma lor educațională și multe altele. Aceste instrumente sunt puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul aplicației de mobil REGINA MARIA și a website-ului www.reginamaria.ro.

Nu am folosit întâmplător cuvântul “utilizatori”; l-am ales pentru că aceste instrumente sunt utile atât pacienților și medicilor curanți, cât și departamentelor de HR din cadrul companiilor care aleg abonamentele Regina Maria. Bineînțeles, fiecare dintre aceste categorii are acces doar la informațiile care o privesc.

Avantajele aplicațiilor online sunt multiple, cunoscute, și vin în ajutorul tuturor membrilor din cele trei grupe enumerate anterior. Dacă profesioniștii (medici și HR) se familiarizează cu aceste instrumente în timpul unor ședințe de training, pacienții învață să le folosească luând contact direct cu acestea, experimentând. Pornind de la premisa că primul pas e cel mai greu, ne-am propus să facem o scurtă trecere în revistă a intrumentelor digitale puse la dispoziția pacienților.

Website-ul www.reginamaria.ro

WWW-ul este un instrument devenit clasic, prin care pacienții au acces la contul personal și la informații despre prestatorul de servicii medicale.

Prin intermediul acestui canal, cei de la REGINA MARIA oferă informații detaliate despre istoricul medical, programări, feedback și prețuri. Totodată, în portalul “Contul Meu”, pacienții pot asocia contul copilului, pot importa rezultatele analizelor medicale efectuate în afara rețelei și pot plăti online facturile Regina Maria.

Dar o pagină web înseamnă mai mult decât prezență online, înseamnă informație. În acest sens, secțiunea “Articole Medicale”, actualizată săptămânal, reunește materiale structurate în categorii precum nutriție, somn, sarcină, gripă, alergii, tiroidă, sănătatea femeii și a bărbatului, etc. Toate articolele publicate sunt fie scrise, fie verificate de către un medic, astfel încât putem fi siguri că nu se va strecura vreun fakenews.

Nu în ultimul rând, pe site găsim lista medicilor (ordonați după specializare sau locație), iar în dreptul fiecăruia este afișată media notelor primite de la pacienții care le-au călcat pragul, și numărul de voturi. E o facilitate cool, unică în peisajul serviciilor de sănătate de la noi.

Aplicația REGINA MARIA

Disponibilă pentru iOS și Android, aplicația pune la îndemâna pacienților informații și facilități esențiale, într-un format potrivit ecranelor de mici dimensiuni. Dosar medical? Check. Programări și indicații referitoare la ora, etajul și cabinetul la care trebuie să ne prezentăm? Desigur. Te întrebi ce înseamnă hieroglifele din rezultatele analizelor? Consultă dicționarul de analize sau întreabă un medic, direct din aplicație.

Aplicatia Regina Maria 1 of 7

Așadar, putem spune că aplicația se dovedește a fi una utilă, nu o simplă scuză pentru a trimite mesaje promoționale. În contextul actual, în care cu toții ne dorim să ținem cât mai multe informații în telefon și cât mai puține hârtii și hârtiuțe în buzunare, portofel și rucsac, aplicațiile sunt răspunsul potrivit. Singurele două inconveniente apropo de aplicație, ar fi necesitatea validării prin prezența fizică într-un centru REGINA MARIA și update-ul “Banca de km” ce întârzie să vină.

Am lăsat pentru final unul dintre cele mai interesante servicii disponibile într-o rețea de sănătate din România: Self Check-In. Lansat în urmă cu două luni, serviciul are ca scop eliminarea cozilor din fața front-desk-ului și informarea exactă a pacienților cu privire la cabinetul la care trebuie să se prezinte.

Ce trebuie să știi despre Self-Check-in

Se poate face cu maxim 30 de minute înainte de ora programării și este momentan disponibil în Spitalele Euroclinic, Băneasa, Ponderas și în Clinicile Floreasca, Băneasa, Dorobanți, Sun Plaza, Cluj Pasteur, Iași, Brașov Campus Medical, Timișoara Iulius Mall.

Self-Check-in-ul nu va putea fi utilizat dacă ajungi în locație după ora programării, dacă există o sumă neachitată în contul tău sau în cazul programărilor pentru servicii decontate prin Casele de Asigurări de Sănătate.

Cum funcționează Self-Check-In

Zece pacienți intră într-o clinică. Se așază la coadă în fața recepției pentru a se înregistra și a afla încotro să se îndrepte. Nu toți au pregătite informațiile necesare, unora le-a făcut programarea un coleg sau o cunoștință și nu știu numărul de telefon sau adresa de email asociată, alții au uitat numele medicului la care trebuie să ajungă. Sunt probleme firești de care ne putem lovi oricând. Rezultatul? O simplă formalitate poate ajunge să dureze 5-10 minute. Primul pacient scapă ușor, al doilea poate că este mai agil, dar întârzierile se cumulează, iar ultimul constată că a întârziat câteva zeci de minute, deși a sosit cu 15 minute mai devreme.

Acum să ne imaginăm că aceiași pacienți intră într-un centru dotat cu Self Check-In. Își scot telefoanele, deschid aplicația, toate informațiile necesare înregistrării sunt deja acolo. Cei zece apasă butonul “Check-in online” din meniul “Detalii programare/Check-in” și voila, toți au făcut înregistrarea simultan, în mai puțin de un minut, iar acum se îndreaptă spre cabinete.

Regina Maria Self-Check-In 1 of 5

Situația descrisă mai sus este cea ideală, în care pacienții au activată localizarea și au permis aplicației să le acceseze locația. Alternativ, se poate face înregistrarea la infopoint-urile Self Check-in Desk, prin scanarea codului QR generat de aplicație sau prin introducerea codului primit prin SMS. Codul QR poate fi găsit în meniul “Detalii programare/Check-in”, iar cei cu ecrane sparte pot solicita în același meniu trimiterea codului de check-in prin SMS.

Simplu, nu-i așa? Ei bine, la fața locului e și mai simplu, iar după câteva astfel de check-in-uri veți uita cum era pe vremuri, când vă învoiați de la serviciu ca să nu prindeți coadă. E lesne de înțeles că digitalizarea înseamnă timp și autonomie. Ea a început deja, își face loc în tot mai multe domenii și ne face viața mai ușoară când este implementată ca la carte. În ramura administrativă a prestatorilor de servicii medicale, am putea spune că digitalizarea este vitală și că Rețeaua REGINA MARIA își îndeplinește cu brio rolul de pionier.