Huawei lansează primul său smartphone comercial 5G – HUAWEI Mate 20 X (5G)

Huawei lansează primul său telefon comercial 5G – HUAWEI Mate 20 X (5G). Echipat cu tehnologii de ultimă generație, precum procesorul Kirin 980, construit pe arhitectura de 7nm și Balong 5000, cel mai puternic chipset multi-mode 5G, noul smartphone Huawei permite acces la tehnologia de generația a 5-a (5G).

HUAWEI Mate 20 X (5G) oferă consumatorilor o experiență premium care include, pe lângă conectivitate de mare viteză, performanță extraordinară prin facilitatea accesul la aplicații mai performante, un ecran mare și o durată de viață extinsă a bateriei.

HUAWEI Mate 20 X (5G) are un preț recomandat de 6.499 lei și este disponibil din luna iulie, la partenerii autorizați Huawei, dar și în Huawei Experience Shop – Afi București sau Huawei Service Center.

Smartphone-ul cu ecran de 7,2 inch reunește o gamă largă de tehnologii brevetate, compatibile cu toate modurile de funcționare a rețelelor existente, inclusiv cu actuala versiune de implementare a rețelei 5G (5G NSA – non-standalone – sau ancorată de tehnologia 4G), precum și cu viitorul mod de funcționare de sine stătător a rețelei 5G (standalone – SA). În acest fel consumatorii vor putea să experimenteze o conectivitate de mare viteză, indiferent de maturitatea infrastructurii operatorilor de telecomunicații.

„Acum doi ani, ne-am întâlnit cu jurnaliștii și partenerii noștri de afaceri și am vorbit despre smartphone-ul viitorului. Pe lângă telefonul pliabil, pe care l-am prezentat deja în timpul MWC 2019, mulți dintre ei au menționat viteza de transfer a datelor ca fiind ceva extrem de necesar pentru a ușura comunicarea. Am văzut care sunt nevoile clienților noștri și am îmbunătățit constant dispozitivele, de aceea am decis să facem un nou pas înainte în ceea ce privește tehnologia și am creat primul smartphone compatibil cu soluțiile 5G – HUAWEI Mate 20 X (5G). În plus, am stabilit relații de lungă durată cu operatorii de telecomunicații din întreaga lume pe care i-am ajutat să dezvolte rețeaua 5G. Suntem foarte încântați că avem șansa de a fi primii care prezintă un smartphone complet compatibil cu soluțiile 5G.” – a spus Yanmin Wang, președinte al CBG CEE & Nordic Region.

HUAWEI Mate 20 X (5G) este compatibil cu rețelele 5G din întreaga lume, aflate în orice etapă de dezvoltare (SA sau NSA), ceea ce înseamnă un nivel în plus de confort pentru persoanele cu nevoi crescute de mobilitate.

Disponibil pentru a fi achiziționat separat, HUAWEI M-Pen (stylus) oferă un nou mod de interacțiune cu HUAWEI Mate 20 X (5G). Înregistrând 4.096 de niveluri de apăsare, acesta lucrează optimizat cu o gamă largă de aplicații de productivitate, pentru a permite consumatorilor să facă mai multe lucruri atunci când sunt pe drum.

HUAWEI Mate 20 X (5G) integrează sistemul Matrix Camera format din trei obiective Leica montate într-o cameră cu unghi larg și o rezoluție de 40 MP, o cameră cu unghi ultra-larg de o rezoluție de 20 MP și o cameră telefoto cu rezoluția de 8 MP.

HUAWEI SuperCool, o soluție de răcire formată dintr-o cameră de vapori și tuburi din grafen, asigură funcționarea în regim stabil și rece chiar și atunci când redați videoclipuri de înaltă definiție sau rulați aplicații ce folosesc intens grafica.

5G va permite streaming de date de înaltă fidelitate pentru media și jocuri, inclusiv pentru noile aplicații ale platformelor sociale sau de productivitate. Toate acestea se traduc în nevoia de mai multă putere, o cerință pe care HUAWEI Mate 20 X (5G) o îndeplinește cu bateria sa de 4200 mAh.

HUAWEI Mate 20 X (5G) este compatibil cu 40W HUAWEI SuperCharge, o soluție rapidă de încărcare certificată de TÜV Rheinland. Pentru a prelungi și mai mult durata de viață a bateriei, telefonul integrează o soluție bazată pe inteligența artificială care gestionează și reglează consumul de energie.