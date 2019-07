Huawei lansează competiția de fotografie Huawei InFocus Awards, oferind posibilitatea tuturor pasionaților de fotografie cu smartphone-ul să își împărtășească viziunea asupra lumii moderne.

Competiția se desfășoară în 22 de țări, inclusiv în România, iar utilizatorii de smartphone-uri Huawei își pot înscrie fotografiile sau videourile până la data de 11 august 2019.

România a avut deja un prim câștigător în competiția Huawei dedicată fotografiei realizate cu telefonul mobil. Anul trecut, Costin Mocanu a impresionat juriul cu fotografiile sale extraordinare, fiind premiat la două dintre cele șase categorii din concurs.

„Participarea la competiția Huawei, ca fotograf amator, mi-a oferit oportunitatea de a fi apreciat de profesioniști recunoscuți la nivel internațional, deschizându-mi, totodată, o lume plină de posibilități. Îi încurajez pe toți utilizatorii de Huawei să accepte provocarea de a-și da frâu liber imaginației și de a modela lumea prin propria percepție”, a declarat Costin Mocanu, câștigător al concursului de fotografie organizat de Huawei în 2018 și în prezent unul dintre promotorii campaniei Huawei #Unseen Romania.

Pasionații de fotografie își pot înscrie cadrele pe platforma dedicată competiției:

https://campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/ro în cinci categorii: #Emotion Tag, Hello, Life!, Faces, Going the Distance, Storyboard sau în cea dedicată clipurilor video: Life Now.

Fotografiile înscrise vor fi prezentate într-o galerie online și vor face subiectul unui vot public, până la data de 11 august 2019. În etapa următoare, cele mai bune fotografii vor fi evaluate de membrii unui un juriu format din:

YANMIN WANG – Președinte Huawei Consumer Business Group Huawei Europa Centrală și de Est și țările nordice

MARCIN TYSZKA – Fotograf de modă polonez, care colaborează cu cele mai populare reviste la nivel mondial, precum Marie Claire, Harper’s Bazaar, Glamour, Elle și Vogue

NIKOLAJ THANING RENTZMANN – Artist danez specializat în fotografierea celebrităților, dar și a peisajelor sau a zonelor urbane

EMMA SVENSSON – Fotograf și aventurier prin lumea întreagă

YENER TORUN – Arhitect și fotograf care transformă zonele urbane, redefinind arhitectura ca o abstractizare geometrică și creând o realitate alternativă prin lucrările sale

VUTHEARA KHAM – Fotograf francez cu origini cambodgiene, fascinat de lumină, fotografie stradală și peisaje urbane, recunoscut pentru imaginile spectaculoase surprinse pe străzile din Paris.

Marele câștigător al competiției Huawei InFocus Awards va fi recompensat cu 10.000 de euro, un notebook Huawei MateBook 13, un Watch GT și un voucher în valoare de 250 de dolari pe TripAdvisor.

Premiul pentru câștigătorii fiecărei categorii va consta în 2.000 de euro, câte un Matebook 13, un Watch GT și un Huawei P30 Pro. De asemenea, ei vor intra în posesia unui voucher în valoare de 250 de dolari pe TripAdvisor. Ocupanții locurilor doi și trei vor primi câte un smartphone Huawei P30 Pro, respectiv un Huawei P30. De asemenea, câștigătorul desemnat de public va fi recompensat cu un Huawei P30 Pro și un Watch GT.