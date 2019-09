HTC VIVE anunță prețul și disponibilitatea noului VIVE COSMOS; precomenzile încep săptămâna aceasta

HTC VIVE dezvăluie astăzi caracteristicile și funcționalitățile noului VIVE Cosmos, precum și prețul, disponibilitatea și ofertele pentru precomanda acestuia. Vive Cosmos este cel mai recent sistem de realitate virtuală (VR) premium pentru PC.

“De când Vive a început călătoria noastră VR, am continuat să perfecționăm și să îmbunătățim ceea ce o experiență VR premium poate și trebuie să fie,” a declarat Graham Wheeler, Manager General Vive Europa. “Cosmos oferă o experiență unică, în acest moment fiind cel mai versatil headset al nostru – cu urmărire internă și externă, opțiuni viitoare pentru diferite plăci frontale, conținut nelimitat și o nouă interfață pentru utilizatori, putem afirma că există posibilități infinite pentru clienții XR. Suntem încântați că ne-am îndeplinit promisiunea de a oferi o experiență VR premium unui public în continuă creștere, astfel că VIVE Cosmos va avea cea mai amplă campanie de lansare a unui produs VR la nivel european.”

Caracteristici tehnice

Noul sistem de urmărire (tracking) Vive oferă o configurare simplificată, care face ca trecerea în realitatea virtuală să fie mai rapidă și mai ușoară datorită celor șase camere cu senzori pentru o urmărire internă-externă. Cosmos dispune de o rezoluție combinată de 2880 x 1700 pixeli – o creștere de 88% față de originalul Vive – oferind o claritate superioară a textului și a graficii. Noile ecrane LCD reduc distanța dintre pixeli și, combinate cu ecranele reale RGB, minimizează efectul de screen-door.

Designul flip-up permite utilizatorilor să treacă de la spațiul real la realitatea virtuală în doar câteva secunde. Totodată, Cosmos dispune de controlere complet reproiectate, care maximizează funcționalitatea în VR și oferă confort extins în timpul sesiunilor lungi de joc. De asemenea, Cosmos este compatibil cu adaptorul Vive Wireless, disponibil pentru acei utilizatori care vor să se miște în VR fără a fi legați de un cablu.

Precomenzile Vive Cosmos includ un abonament Viveport Infinity de 12 luni. Fiecare client care va face precomandă pentru VIVE Cosmos până pe 2 octombrie va găsi în cutie un cod promoțional pentru cele 12 luni gratuite de Viveport Infinity. Abonamentul oferă acces nelimitat la sute de aplicații VR și jocuri, cum ar fi Fisherman’s Tale, Fujii și Ninja Legends, precum și clipuri video premium de la branduri de top, precum GoPro, Discovery Channel și Animal Planet. Odată cu lansarea Vive Cosmos, Viveport Infinity va adăuga titluri noi precum Doctor Who: The Edge of Time dezvoltat de Maze Theory, Playstack și BBC, Eleven Eleven dezvoltat de Syfy, Battlewake dezvoltat de Survios, Gloomy Eyes dezvoltat de Atlas V și 3dat, Swords of Gargantua dezvoltat de Yomuneco și Gumi, dar și MLB Home Run Derby dezvoltat de MLB.

Cosmos va fi lansat în România pe 3 octombrie pentru prețul de pornire de 829 Euro și va fi disponibil pentru precomenzi începând cu 12 septembrie.

Specificațiile Vive Cosmos