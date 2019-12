GTC: Video cu noile lumi create în Minecraft cu tehnologia Ray Tracing și 6 noi titluri care vor beneficia de Ray Tracing

Conferința anuală pentru tehnologia GPU (GTC) aduce împreună cei mai mari experți din grafică și gaming din întreaga lume și companii care folosesc plăcile video pentru știință, industrie și alte domenii. Astăzi, GTC a făcut o oprire în Suzhou, China, unde CEO-ul NVIDIA, Jensen Huang a ținut un discurs care conține câteva știri captivante din gaming.

Creații spectaculoase în Minecraft cu tehnologia Ray Tracing

Minecraft, cel mai bine vândut joc video din lume, cu peste 176 milioane de copii vândute, primește Ray Tracing pe Windows 10. Puteți vedea mai bine cum va arăta în video-ul de mai jos ce a a fost prezentat în premieră la GTC.

În noiembrie 2019, NVIDIA a invitat câțiva dintre cei mai experimentați jucători de Minecraft din lume să testeze jocul cu RTX. Creațiile lor au fost excepționale, așa că au fost compilate în acest video exclusiv.

NVIDIA împreună cu Microsoft Studios și dezvoltatorul Mojang adaugă o nouă formă de ray tracing, numită path tracing ce va fi lansată printr-un patch al jocului pentru versiunea de Windows 10. Cu ray tracing, jucătorii de Minecraft vor sesiza o diferență drastică și incredibilă în calitatea imaginilor din lumile create de ei.

6 titluri noi anunță că vor dispune de Ray Tracing

A fost de asemenea anunțat că șase noi jocuri vor adăuga ray tracing: Boundary, Convallaria, F.I.S.T., Project X (nume de cod), Ring of Elysium și Xuan Yuan Sword Vll.

Acestea se alătură unor jocuri deja anunțate precum Bright Memory: Infinite, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Minecraft, Justice, JX3 Online, SYNCED: Off Planet, The Legend of Sword and Fairy Vll, Watch Dogs: Legion și Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Cei mai mari publisheri din lume au anunțat că ray tracing va fi inclus în francizele lor de top. Astăzi, ray tracing este construit pe un ecosistem robust care include interfețe de programare standard pentru aplicații (API), suport în motoare de dezvoltare publice și private și implementate în jocuri de câtre cei mai mari publisheri.