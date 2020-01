Gerhard Steidl a câștigat premiul Outstanding Contribution to Photography la Sony World Photography Awards 2020

World Photography Organisation a anunțat că editorul și publicistul Gerhard Steidl este câștigătorul premiului Outstanding Contribution to Photography 2020, din cadrul Sony World Photography Awards.

Este pentru prima dată în istoria competiției când această distincție este acordată unei persoane care nu este fotograf profesionist. Steidl va fi premiat în cadrul ceremoniei care va avea loc la Londra pe 16 aprilie pentru toată munca depusă în colaborare cu fotografii din toată lumea și pentru impactul major pe care l-a avut în ceea ce privește publicarea albumelor și lucrărilor lor.

Înființată în 1968, editura lui Steidl și-a lansat propriul program de publicare de albume foto în 1996 și, în doar câțiva ani, a evoluat către ceea ce este și astăzi: un brand puternic ce oferă cea mai extinsă selecție de fotografie contemporană, la nivel mondial. Catalogul său remarcabil de albume include profesioniști renumiți printre care și Joel Sternfeld, Nan Goldin, Bruce Davidson, Robert Frank, Berenice Abbott, Robert Adams, Henri Cartier-Bresson, Karl Lagerfeld și Jurgen Teller. Publicațiile sale cuprind întreaga istorie a fotografiei, de la precursorii acestei arte și până la fotografi de top din zilele noastre, reprezentând spectre diverse ale expresiei fotografice – de la artă și modă, la fotografie documentară și urbană.

ONE LOVE, ONE BOOK: STEIDL BOOK CULTURE. THE PHOTOBOOK AS MULTIPLE

Pentru a celebra realizările sale, în cadrul expoziției Sony World Photography Awards 2020 de la Londra, găzduită de celebra Somerset House, va fi proiectat un video care surprinde procesul utilizat de Steidl pentru realizarea unui album, dar și imagini cu 80 dintre cele mai cunoscute publicații ale sale.

Numită „One Love, One Book: Steidl Book Culture. The Photobook as Multiple”, inițiativa pune în valoare opera lui Gerhard Steidl printr-o serie de expuneri multiple, în care mai multe obiecte identice realizate de un artist devin accesibile publicului larg la un preț avantajos. De asemenea, un eveniment special în colaborare cu David Company va avea loc în timpul expoziției: prin Ask Steidl Any Dumb Question About Making a Book (Pune-i lui Steidl orice întrebare stupidă legată de procesul de realizare a unei cărți) vizitatorii vor fi invitați să participe la o secțiune de Q&A cu editorul premiat.

Dezvoltând mai departe ideea de obiect de artă democratic, Gerhard Steidl a conceput această expoziție ca un mijloc de comunicare a viziunii și expertizei sale. Spațiul de expoziție va arăta ca un workshop vizual, împărțit în patru secțiuni: Artist, Concept, Design și Print. Fiecare obiect expus va fi însoțit de un comentariu amănunțit care are rolul de a le oferi vizitatorilor detalii din cultura dezvoltată de Steidl și un ghid care arată pas cu pas felul în care se realizează un album foto în stilul său, de la corespondența inițială cu artistul și deliberările editoriale, până la exemple concrete ale variatelor elemente tehnice, precum fonturi, hârtie și materiale de compoziție.

Lucrările principale vor fi The Japanese Box (2001): publicată într-o ediție Steidl 7L, o colaborare între Karl Lagerfeld și Gerhard Steidl, această cutie neagră lăcuită dedicată colecționarilor conține re-imprimări în facsimil pentru șase publicații fotografice din perioada Provoke. O altă publicație din ediția 7L care va fi expusă este Interview: The Crystal Ball of Pop Culture (2004) de Andy Warhol, un facsimil în șapte volume a celor mai bune numere din faimoasa revistă Interview, fondată de Andy Warhol, toate asamblate într-un trolley realizat manual din lemn.

În afară de publicațiile menționate, Steidl va expune și o selecție de fotografii ale unor artiști alături de care a cultivat relații solide, de lungă durată, inclusiv imagini în exclusivitate realizate de autorul câștigător al Premiului Nobel, Orhan Pamuk, ce vor fi incluse în noul său volum fotografic numit Orange (2020.). Cartea cuprinde imagini de pe străzile și aleile neglijate ale Instanbulului, toate inundate de lumina portocalie și caldă a vechilor felinare, care încep să dispară din oraș, în favoarea iluminatului modern caracterizat de lumina albă. De asemenea, vor fi expuse și fotografii realizate de Dayanita Singh pentru Museum Bhavan (2017), o expoziție dedicată călătoriilor în care imaginile sunt poziționate pe structuri flexibile din lemn și pot fi schimbate în funcție de viziunea de moment a artistului. O versiune în miniatură a expoziției a fost realizată de Steidl pe formatul unei cărți, construind astfel nouă „muzee” individuale pe care vizitatorii să le poată instala și asambla așa cum doresc, chiar în propriile locuințe.

Alături de fotografiile lui Singh și Pamuk, vor fi expuse și imagini din cartea regizorului spaniol Carlos Saura Vanished Spain (2016), realizate în timpul călătoriei lui Saura prin Andaluzia și Spania centrală în anii 1950. Această colecție spectaculoasă de piesaje, coride și felii de viață autentice urmărește să contrazică imaginea propagandistă a regimului Franco și să arate adevărata Spanie. De asemenea, expoziția va include și câteva fotografii în gelatină cu particule de argint realizate de Ed Ruscha pentru cartea On the Road (2009), în care romanul clasic al lui Jack Kerouac este însoțit de ilustrații alb-negru pe care Ruscha fie le-a realizat el însuși, fie le-a obținut din partea altor artiști fotografici, fie le-a selectat în așa fel încât să surprindă îndeaproape detaliile și sentimentele descrise de autor.

„Sunt onorat să fiu laureatul premiului Outstanding Contribution to Photography 2020. Ca editor și publicist, unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult la albumele foto este acela că ele reprezintă un mediu democratic, că duc fotografiile către un public mai larg. Astfel, sunt extrem de încântat de realizarea expoziției One Love, One Book: Steidl Book Culture. The Photobook as Multiple la Somerset House. Este o ocazie excelentă pentru a expune unele dintre cele mai ambițioase albume ale noastre, pentru a împărtăși câteva dintre secretele acestei industrii și, sper eu, și pentru a inspira viitoarea generație de editori”, a declarat Gerhard Steidl.