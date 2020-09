Gault&Millau și Tazz by eMAG, parteneriat pentru a aduce gastronomia mai aproape de publicul larg

Utilizatorii Tazz by eMAG vor beneficia, în următorul an, de meniuri și evenimente pregătite, în exclusivitate pentru ei, de către restaurante din comunitatea Gault&Millau România, primul ghid gastronomic internațional prezent în România, în urma unui parteneriat încheiat între cele două entități.

Astfel, clienții pot efectua comenzi online de la o mare parte dintre restaurantele selectate de Gault&Millau, direct de pe platforma Tazz by eMAG, accesand categoria dedicata Gault&Millau. De asemenea comenzi se pot plasa și pe go-mio.ro, platforma digitală a ghidului gastronomic Gault&Millau, cu livrare prin intermediul Tazz by eMAG.

Acest parteneriat reprezintă totodată un sprijin pentru restaurantele din comunitatea Gault&Millau, care vor beneficia de condiții preferențiale în relația cu Tazz by eMAG și vor fi susținute prin campanii dedicate de comunicare cu ajutorul cărora gastronomia românească va ajunge mai aproape de publicul larg.

În perioada extraordinară generată de COVID-19, atât Gault&Millau, cât și Tazz by eMAG, au adus servicii și oferte speciale menite să faciliteze experiențe culinare în condiții de siguranță pentru clienți, sprijinind astfel restaurantele care au fost nevoite să își închidă ușile.

După lansarea restaurantului online Go-Mio la finalul lunii martie 2020, o măsură excepțională prin care ghidul Gault&Millau a transformat toate platformele sale digitale într-un restaurant colectiv digitial, ghidul continuă să sprijine restaurantele din comunitatea sa să meargă #maideparte în noua normalitate, concomitent cu menținerea interesului pentru gastronomie în rândul publicului larg.

Tazz by eMAG, la rândul său, a fost aproape de restaurante și de utilizatorii platformei, desfășurând campanii speciale de promovare, în paralel cu simplificarea și accelerarea proceselor de integrare în platformă a restaurantelor.

„Parteneriatul cu Gault&Millau răspunde ambiției noastre de a oferi utilizatorilor Tazz by eMAG mai mult decât livrare rapidă de mâncare. Odată cu lansarea secțiunii speciale din aplicația Tazz by eMAG dedicată restaurantelor din Ghidul Gault&Millau devenim prima platformă de livrare din România, care, pe lângă rapiditatea în livrare și diversitatea produselor, oferă utilizatorilor produse si experiențe pentru cele mai rafinate gusturi, care se pot comanda direct din aplicația Tazz by eMAG. Prin evenimentele pe care le vom organiza împreună ne asumăm misiunea de a sprijini și promova gustul și experiența gastronomică pentru care muncesc cu multă pasiune chefii recomandați de partenerii noștri de la Gault&Millau”, a spus Mihai Brenda, CCO Tazz by eMAG.

„Perioada aceasta a fost și pentru noi una de adaptare și învățare, de îndată ce a devenit clar că toate proiectele pentru anul acesta – între care și pregătirea și lansarea ghidurilor de restaurante și de vinuri românești – au devenit imposibil de implementat. Ce ne-a ajutat să rămânem aproape de comunitățile noastre a fost claritatea misiunii noastre – suntem aici să îi aducem împreună pe creatorii de gust cu cei care îl caută. Forma în care materializăm acest obiectiv este acum adaptată noii realitați în care creatorii și iubitorii de experiențe gastronomice se vor întâlni de acum și prin servicii de livrare oferite de către Tazz by eMAG”, a spus Raluca Hriţcu, Country Manager Gault&Millau România.

La rândul său, Ştefan Mortici, Country Manager Gault&Millau România, a adăugat: „Tazz by eMAG ne-a arătat, pe parcursul discuțiilor, că sunt flexibili și că au capabilitatea să integreze nevoile deosebite ale restaurantelor din comunitatea noastră printr-o o ofertă adaptată, flexibilitate în privința timpului de pregătire a felurilor de mâncare, precum și a altor factori care le permit să mențină aceleași standarde înalte cu care restaurantele din comunitatea noastră și-au obișnuit oaspeții. Tazz by eMAG sunt aliniați obiectivului nostru de a aduce gastronomia mai aproape de publicul larg și ne dorim împreună ca restaurantele și oaspeții lor să continue să construiască experiențe memorabile în jurul gustului”.

Comunitatea Gault&Millau cuprinde peste 300 de restaurante, majoritatea selectate în ghidul de restaurante Gault&Millau din 2019 lansat pe piața locală, precum și unele cu potențial de a fi selectate în noul ghid în 2021.

Evaluările restaurantelor selectate în cele două ghiduri de restaurante de până acum (edițiile 2018, cu 141 de restaurante și 2019, cu 275 de restaurante) au fost realizate de o echipă de evaluatori anonimi, locali (cetățeni români și expați) și internaționali, folosindu-se aceeași metodologie de evaluare ca în toate țările în care este prezent ghidul. Punctajul acordat este de la 0 la 20 de puncte și de la 0 la 5 bonete, iar în ghid apar doar restaurantele care au cel puțin 10 puncte. Cel mai mare scor din România a fost de 15,5 puncte, echivalent a 3 bonete. Următorul ghid de restaurante va fi lansat la finalul anului 2021.