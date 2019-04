GapMinder se află în plin proces de selecție a startup-urilor Techcelerator

26 de startup-uri tech din cele 185 care s-au înscris la cea de-a treia rundă a programului de accelerare Techcelerator intră în faza finală de selecție care va avea loc în perioada 4-5 aprilie în cadrul unui bootcamp organizat la București.

Techcelerator este primul program de acest tip din România care susține și financiar companiile de tehnologie aflate la început de drum, cu ajutorul partenerului strategic, GapMinder Venture Partners BV, cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, implementat de Fondul European de Investiții.

Startup-urile care vor fi selectate pentru a intra în a treia serie a programului Techcelerator vor beneficia de o primă rundă de investiții de 50.000 de euro din partea GapMinder Venture Partners BV, în schimbul unei cote de acțiuni din companie, urmată de convertible note (notă convertibilă) la scurt timp.

GapMinder a atins recent pragul de 36 de milioane de euro ca dimensiune a fondului.

“Într-un an am reușit să atragem noi investitori și o sumă suplimentară de 10 milioane de euro, cu ajutorul cărora avem acum o dimensiune a fondului de 36 de milioane de euro şi sperăm să ajungem la 40 de milioane până la jumătatea acestui an. Acordăm fonduri inițiale de 50.000 de euro pentru fiecare dintre startup-urile pe care le vom selecta pentru a treia rundă a Techcelerator, pe care le putem suplimenta cu sume între 50.000 și 100.000 de euro în funcție de performanțele companiilor din timpul programului. În plus, față de cele cinci investiții deja făcute în companii la nivel de seed şi seria A, în perioada următoare avem în atenție și alte business-uri aflate la acest nivel de dezvoltare pentru investiții cu un prag mult mai ridicat”, a declarat Dan Mihăescu, Partener Fondator GapMinder Venture BV.

Techcelerator vizează companii aflate cel puțin în faza Minimum Viable Product (MVP), cu o structură solidă a echipei, soluții de impact pe piață și tehnologii inovatoare. Dintre aplicanții pentru a treia rundă a programului, 69% au soluții în faza MVP, pre-comercială sau comercială, iar 21% se află în stadiul Proof of Concept (POC).

În ceea ce privește ariile de interes pentru Techcelerator, 15% dintre startup-urile preselectate au soluții din zona MedTech, respectiv PropTech (inclusiv case inteligente), 13% vizează FinTech, 11% Retail / e-commerce, urmate de soluții de Social Engagement 9%, Marketing Automation 8%, AgriTech & Food 6%, HR Tech 6%, EduTech 5%, dezvoltare de software 5%, CleanTech & energie 3%, gaming 2%, respectiv securitate cibernetică 1%.

Companiile selectate pentru noua rundă de accelerare vor beneficia și de implicarea partenerilor Banca Transilvania, Globalworth și EY Romania care se vor concentra în mod special pe trei direcții specifice: FinTech, PropTech și Digital Transformation (& Automatizare).