GapMinder continuă să investească în FintechOS care ridică o rundă totală de 14 milioane de dolari

FintechOS a anunțat astăzi că a ridicat o rundă de investiții de tip Serie A de 14 milioane de dolari pentru a-și continua creșterea hiper-accelerată și dezvoltarea ulterioară a platformei.

Finanțarea a fost condusă de Digital East Fund al Earlybird Venture Capital și OTB Ventures, cu participarea de tip follow-on a investitorilor existenți Gapminder Ventures și Launchub.

În 2018, GapMinder a condus runda de investiții de tip Seed care s-a ridicat la 2 milioane de dolari.

Capitalul suplimentar de tip Serie A va fi utilizat de FintechOS pentru a continua procesul de creștere a veniturilor recurente anuale ale companiei de 450% și pentru extinderea sa în Europa, Asia de Sud-Est și piața din SUA. De asemenea, compania va investi puternic în dezvoltarea continuă a mai multor aplicații, servicii și soluții, predefinite și gata de implementare, care reduc timpul necesar până la comercializare.

Tehnologia FintechOS ajută băncile tradiționale și companiile de asigurări să se adapteze la așteptările în continuă schimbare ale clienților pentru a atinge viteza și flexibilitatea companiilor de tip FinTech, concurenții lor noi care mizează pe tehnologie. Platforma asigură o automatizare digitală end-to-end pentru toate produsele de asigurare și bancare, la prețuri accesibile și funcționând perfect alături de infrastructura tehnologică existentă. Platforma poate fi implementată atât ca parte a SaaS multi-cloud, ajutând clienții în tranziția către cloud, cât și în cazul implementărilor în centrele de date ale clienților.

FintechOS oferă peste 150 de surse integrate out-of-the-box (de la sisteme sociale și contextuale până la cele cloud și de tip enterprise), mai mult de 20 de procese financiare automatizate (zone bazate pe AI precum KYC, Customer 360, pricing, analiza riscurilor) și o piață cu peste 50 de aplicații open source, aplicații predefinite care folosesc tehnologia pentru operațiuni precum preluarea clienților, împrumuturi, economii, asigurări, pensii și gestionarea fondurilor. Parteneriatele existente cu Microsoft, EY, Deloitte, Publicis Sapient și CapGemini permit implementarea rapidă pe mai multe piețe.

„GapMinder se află în poziția unică de a identifica cele mai bune companii de tehnologie lansate în România și Europa Centrală și de a le scala la nivel global. Unul dintre cele mai bune exemple este FintechOS, care a devenit rapid o companie de tip growth. Această companie schimbă paradigmele. Este transformativă pentru industria serviciilor financiare și, posibil, pentru alte industrii, în viitor. Viziunea sa și tehnologia de ultimă generație ajută băncile și companiile de asigurări să accelereze dramatic implementarea de noi modalități complet automatizate prin care acestea interacționează cu clienții lor sau cu propriii angajați sau ecosisteme. Și toate acestea într-un mod care nu este costisitor și care interacționează ușor cu sistemele existente.

Echipa lor matură și ambițioasă are o viziune și o strategie remarcabile, combinate cu o execuție foarte agresivă, ceea ce le-a asigurat o creșterere fantastică pe piețele internaționale, imediat după runda de investiții Seed pe care am condus-o în 2018.

În ceea ce privește runda de investiții de tip Serie A, suntem încrezători să investim în continuare și vom urmari creșterea lor rapidă la nivel internațional”, a declarat Dan Mihaescu, Partener Fondator al GapMinder.

La rândul său, Teodor Blidăruș, CEO și Co-Fondator al FintechOS, a adăugat: “Abordarea noastră inovatoare își are focusul pe clienți, nu pe tehnologie. Am creat FintechOS pentru a transforma industria financiară, permițând astfel băncilor și companiilor de asigurări să acționeze și să reacționeze mai rapid decât Fintech-urile, pentru a crea o experiență mai inteligentă pentru clienți. Drept urmare, serviciile hiper-personalizate și experiența superioară a clienților sunt acum disponibile aproape plug and play.”

De la înființarea sa, în ianuarie 2018 și până în prezent, GapMinder Venture Partners a investit în 31 de companii și a atins o dimensiune a fondului de 40 de milioane de euro.