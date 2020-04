Galaxy Buds primesc noi actualizări de software

Samsung a anunțat că aduce noi funcții de conectivitate pe Galaxy Buds printr-o actualizare software, disponibilă începând de astăzi. Disponibile inițial doar pe Galaxy Buds+, noile funcții permit o utilizare a căștilor Galaxy Buds complet wireless, eficientizând ascultarea – indiferent dacă utilizatorul aleargă, se află în spațiul de lucru sau acasă.

Cu ajutorul funcției Microsoft Swift Pair, puteți acum să conectați mai ușor căștile Galaxy Buds la computerul dvs. cu Windows 10. Prin adăugarea funcției Swift Pair, căștile Galaxy Buds se alătură celor din gama Galaxy Buds+ și permit asocierea cu multe dispozitive, atât mobile, cât și PC, oferindu-vă libertatea de a vă conecta cu ușurință la dispozitivele preferate.

Cu ajutorul acestei noi actualizări pentru Galaxy Buds, veți putea experimenta funcția Ambient Sound în mod automat. Prin simpla conectare a căștilor Buds, acum puteți auzi sunetele de fundal și puteți rămâne conectat cu lumea din jurul dvs., chiar și atunci când vizionați filme sau ascultați melodiile preferate la volum ridicat. În plus, acum puteți experimenta funcția Ambient Sound chiar și cu o singură cască, oferindu-vă mai multe opțiuni de tune in sau tune out a mediului înconjurător.

Utilizatorii Spotify pot acum să asculte instantaneu muzica personalizată pe Galaxy Buds printr-o singură apăsare. Printr-un simplu gest „Atingeți și mențineți”, utilizatorii pot deschide aplicația Spotify. Atingeți și mențineți apăsat din nou, iar Spotify vă va recomanda playlist-uri.