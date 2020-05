Furnizorii de Internet mobil din Italia adoptă sistemul de transmisiuni radio de tip TDD în banda E al Intracom Telecom

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme și soluții de telecomunicații, a anunțat furnizarea sistemului sau de transmisiuni radio de ultima generatie – UltraLink ™ -BX70, de tip TDD, in banda E, către un număr de furnizori de Internet din Italia, cu ocazia deciziei autorităților locale de a permite o astfel de utilizare a spectrului.de frecventa.

Întrucât autoritățile italiene au decis posibilitatea alocarii de canale TDD în spectrul de frecventa al benzii E, atat furnizorii de servicii de internet wireless (WISP) precum și operatorii au cautat noi tehnologii și soluții care să le ofere posibilitatea de a creste conectivitatea de tip Gigabit către abonații corporate din toată Italia. Cu un TCO (Total Cost of Ownership) semnificativ mai scăzut, WISP-urile se pot bucura de beneficiile unor capacități crescute care pot fi furnizate cu tehnologia inovatoare in banda E a Intracom Telecom.

Sistemul de transmisiuni radio Punct-la-Punct in banda E al Intracom Telecom completează în mod ideal nevoia de performanță comparabilă cu cea a fibrei optice, dar la un preț care poate sa sustina mai bine modelele de afaceri ale acestui segment de piață. Furnizorii de servicii de comunicatii beneficiaza de capabilitatile avansate ale soluției Intracom Telecom in banda E, de modul său de transmisiune de tip TDD și de o gamă largă de servicii de rețea de tip Ethernet, îndeplinind cerințele de conectivitate in crestere ale abonaților, reducând în mod semnificativ costurile operationale ale acestora (OpEx) aferente spectrul de frecvente din banda E.

Oferind servicii fiabile de conectivitate ridicată, cu o capacitate agregata de până la 1,6 Gbit / s și care funcționează în zona de frecvente de 71-76 GHz a spectrului benzii E, Solutia UltraLink ™ -BX70 este perfect conceputa pentru a răspunde pe deplin cererii pieței aferente unei Societati de tip Gigabit, acolo unde conectivitatea pe fibra optica nu este disponibilă. Totodata, natura optimizată a costurilor oferita de solutia Intracom Telecom satisface pe deplin cerintele aplicațiilor sensitive din punct de vedere al costurilor.

Intracom Telecom activează pe piața italiană prin intermediul subsidiarei sale locale Intracom Telecom Italia, operand, in acelasi timp, unul dintre cele 3 centre ale sale de cercetare si dezvoltare (R&D) in Monza, Milano.

Sistemul radio E-Band Ultralink este fabricat in totalitate in Bucuresti, Romania, la subsidiara sa, Intrarom.