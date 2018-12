Fundația Telekom Romania și Asociația P.A.V.E.L – 10 ani de colaborare în beneficiul cauzelor umanitare

De 10 ani, Fundația Telekom Romania este alături de Asociația P.A.V.E.L, Asociația părinților cu copii bolnavi de cancer, leucemii și anemii grave, într-o inițiativă menită să aducă momente de bucurie copiilor care suferă de aceste boli grave.

Ca parte a acestei colaborări, în luna decembrie, voluntarii Fundației Telekom Romania îi vizitează pe copiii internați în secțiile de oncopediatrie şi hematologie pediatrică de la Institutul Oncologic Prof. Dr. Al. Trestioreanu, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul de Urgenţă pentru Copii M. S. Curie şi Spitalul de Urgenţă pentru Copii Prof. Dr. Grigore Alexandrescu. Săptămâna aceasta, 220 de copii au primit vizita și darurile lui Moș Crăciun și au petrecut câteva clipe alături de voluntarii Fundației Telekom.

„Acțiunea de anul acesta are o însemnătate aparte deoarece marchează zece ani de parteneriat cu Asociația P.A.V.E.L, alături de care, an de an, am reușit să creăm în prag de sărbători o lume magică pentru copiii care se confruntă cu afecțiuni medicale grave. Fundația Telekom Romania a oferit pe parcursul celor 10 ani cadouri pentru aproximativ 2.500 de copii internați în spitale de specialitate”, a declarat Ionela Păunică, Director Executiv Fundația Telekom Romania și Expert PR Telekom Romania.

„Mulțumim din toată inima Fundației Telekom pentru responsabilitatea demonstrată în fața nevoilor și încercărilor la care sunt supuși acești copii, mulțumim tuturor voluntarilor care nu au ezitat niciodată să fie alături de noi la sărbătorirea Crăciunului în spitale, dar și la alte evenimente! Echipa Telekom s-a dovedit în timp una dintre cele mai dedicate și implicate în viața copiilor bolnavi”, a declarat Olga Cridland, membru fondator și Președinte, Asociația P.A.V.E.L.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în fiecare an, în lume, mai mult de 200.000 de copii sunt diagnosticați cu cancer. Prin acces la servicii medicale de calitate, peste 80% dintre copiii care suferă de această boală pot supraviețui.*

În România, incidența este de 7,35 la 100.000 locuitori, iar distribuția tipurilor de tumori este similară cu statisticile internaționale.**

* Sursa: Organizația Mondială a Sănătății

** Sursa: Institutul Național de Sănătate Publică