FREE NOW, singura aplicație fără tarif dinamic de Revelion, estimează peste 250.000 de comenzi în noaptea dintre ani

FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbană deținută de Daimler și BMW, așteaptă o creștere de 40% a numărului de curse comandate prin aplicație de Revelion comparativ cu perioada similară a anului 2018.

FREE NOW, singura aplicație care integrează atât taxi, cât și ridesharing, va asigura călătorii fără tarif dinamic bucureștenilor în noaptea dintre ani. De asemenea, pasagerii beneficiază în continuare de curse gratuite folosind codul prima.cursa și au 50% reducere pentru comenzile plătite cu cardul.

“FREE NOW rămâne cea mai bună opțiune pentru pasageri și șoferi și de Revelion. Istoric vorbind, în noaptea dintre ani prețurile practicate de aplicațiile de mobilitate cresc considerabil, însă noi continuăm să avem un preț corect, indiferent de perioada anului. Astfel, pe alte platforme costul unei curse poate ajunge, în intervalele orare cele mai active, indiferent de traseu, chiar și de până la opt ori mai mare față de nivelul normal. Cu FREE NOW, pasagerii noștri vor putea călători și de Revelion fără tarif dinamic. În plus, pasagerii beneficiază de 50% discount pentru toate cursele achitate cu cardul, iar în același timp, șoferii FREE NOW vor primi cele mari bonusuri din an, fiind motivați suplimentar pentru a rămâne activi în această perioadă”, explică Andrei Frunză, CEO Clever / FREE NOW.

Aplicația FREE NOW este disponibilă din decembrie în București și în alte 100 de orașe din nouă țări europene în care grupul operează – Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Suedia. Din 2020, noua aplicație va fi lansată și în alte orașe din România unde Clever are deja prezență.

FREE NOW face parte din grupul NOW rezultat din fuziunea serviciilor de mobilitate urbană ale BMW și Daimler. Celelalte verticale de business ale grupului, pe plan internațional, sunt SHARE NOW – serviciu de închiriere maşini direct de pe stradă, care permite clienţilor să închirieze şi să plătească pentru vehicule cu ajutorul smartphone-ului, oriunde și oricând, PARK NOW – serviciu de parcare digitală prin care utilizatorii pot găsi cele mai bune soluţii pentru parcare, pot rezerva un loc şi pot gestiona timpul de parcare, având inclusiv posibilitatea să plătească electronic pentru locul de parcare ocupat, CHARGE NOW – serviciu destinat șoferilor de mașini electrice care oferă localizare simplă și rapidă a punctelor de încărcare electrică și plată prin aplicație și REACH NOW – aplicație multimodală pentru servicii de transport.