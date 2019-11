FREE NOW se lansează în România, cu 100.000 de curse gratuite și 50% reducere la plățile cu cardul

FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbană deținute de Daimler și BMW și singura aplicație din România care integrează atât taxi, cât și ridesharing, este acum disponibilă pentru pasagerii din România.

Pentru a călători cu FREE NOW, atât în București, cât și în alte 100 de orașe din Europa cu aceeași aplicație, aceștia trebuie să descarce FREE NOW din magazinele iOS și Android și să-și creeze cont. Primii 100.000 de bucureșteni călătoresc gratuit cu FREE NOW, în limita a 20 de lei pentru prima cursă, iar pasagerii care aleg să facă plata prin card au, până pe 15 decembrie, reducere de 50% pentru toate călătoriile.

FREE NOW înlocuiește aplicația Clever, care va continua să funcționeze o perioadă în paralel cu noua aplicație. Șoferii Clever sunt în plin proces de tranziție la FREE NOW, flota urmând să depășească 90% din cei 15.000 de șoferi ai companiei în București, până la finalul acestui an. Totodată, aplicația FREE NOW va fi lansată și în alte orașe din România în perioada următoare.

Toate bonusurile și promoțiile pentru pasageri și șoferi vor fi de azi disponibile exclusiv în FREE NOW. Pentru toate cursele, FREE NOW oferă, în cadrul aplicației, opțiunile de plată cash sau card și permite pasagerilor să comande, de pe același cont, mai multe mașini în același timp. Pasagerii beneficiază de un tarif fix per kilometru, indiferent de momentul zilei, de condițiile de trafic sau de cererea și oferta de mașini dintr-un anumit moment, oferind astfel utilizatorilor control și predictibilitate din punct de vedere al costurilor. Serviciul funcționează pe principiul proximității, criteriul principal de alocare a unei comenzi fiind distanța dintre punctul din care a fost lansată comanda și locația șoferului. Aplicația ține cont însă și de alte elemente, precum ratingul șoferului și preferințele de plată ale clienților.

”România este una dintre cele mai importante piețe la nivel de grup după numărul de curse de taxi și transport alternativ”, spune Andrei Frunză, CEO Clever / FREE NOW. ”FREE NOW înseamnă mai multe opțiuni de mobilitate urbană pentru pasagerii români, atât în țară, cât și în celelalte 9 țări europene în care FREE NOW operează, iar pentru șoferi înseamnă o oportunitate importantă să-și crească veniturile. Deși nu a fost până acum disponibilă pentru comenzi în România, pasagerii străini care folosesc deja aplicația FREE NOW au încercat, numai în 2018, să comande aproape 500.000 de curse prin aplicație atunci când ne-au vizitat țara”, adaugă Andrei Frunză.

FREE NOW le permite pasagerilor din România să folosească o singură aplicație pentru a găsi cea mai bună soluție de transport, în regim de taxi sau ridesharing, nu doar București, ci și în alte peste 100 de orașe din nouă țări europene în care grupul operează – Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Suedia.

”România este o piață foarte importantă pentru noi. Clever a avut o creștere impresionantă în ultimii ani, ca de altfel întreaga piață de mobilitate urbană din România, și credem că FREE NOW va continua să crească într-un ritm chiar mai accelerat pe plan local, în următorii ani. Misiunea noastră este să aducem soluțiile de mobilitate urbană la îndemâna oricui, ceea ce, în contextul limitărilor din orașele foarte aglomerate cum este Bucureștiul, înseamnă soluții inovatoare și în continuă dezvoltare, care să ofere pasagerilor cele mai eficiente și convenabile opțiuni de transport”, spune Eckart Diepenhorst, CEO al FREE NOW Europa.