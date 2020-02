FREE NOW se extinde la nivel național. Aplicația este disponibilă în Cluj și Brașov

FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbană deținută de Daimler și BMW, se extinde în două noi orașe, Cluj și Brașov, la nici două luni de la intrarea aplicației pe piața din România, în București.

Peste 300.000 de clujeni și brașoveni folosesc în prezent Clever, parte din același grup, aplicație care va continua să fie operațională o perioadă, urmând să fie apoi înlocuită complet de FREE NOW.

”Cluj și Brașov sunt două hub-uri importante de mobilitate, unde cererea crește mai rapid decât capacitatea serviciilor disponibile. Numai în 2019, pasagerii din aceste orașe au comandat în total aproape 7 milioane de curse prin Clever, adică circa un sfert din numărul total de curse Clever și FREE NOW din toată țara. Odată cu lansarea FREE NOW în România, ne-am propus să aducem soluțiile de mobilitate la îndemâna oricui, iar Cluj și Brașov reprezintă doar primul pas. Anul acesta vom continua să investim pentru a aduce FREE NOW și în alte orașe în care aplicația Clever este disponibilă și pentru a oferi în premieră serviciile noastre de ridesharing și în orașe unde nu au fost până acum disponibile, cum este cazul în Brașov”, spune Andrei Frunză, CEO Clever / FREE NOW.

Primii 100.000 de pasageri din fiecare oraș au o cursă gratuită cu FREE NOW, iar cei care aleg să facă plata prin card au reducere de 50% pentru toate cursele de ridesharing. Astfel, pot călători cu numai 5 lei pe o distanță de 5-6 kilometri, cât a fost media curselor prin Clever din cele două orașe în 2019, în condițiile în care costul mediu al unei astfel de călătorii este de 15 lei în Cluj sau 17 lei în Brașov.

Pentru toate cursele, indiferent dacă sunt de Taxi sau Ride, FREE NOW oferă opțiunile de plată cash sau card în aplicație și nu percepe tarif dinamic, indiferent de perioada anului sau de momentul zilei, de vreme, de condițiile de trafic sau de cererea și oferta de mașini.

FREE NOW oferă acces clujenilor și brașovenilor, într-o singură aplicație, la călătorii atât în cele trei orașe din România unde este acum disponibilă, cât și în alte 100 de orașe din 9 țări europene – Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Suedia.

Totodată, FREE NOW reprezintă o oportunitate de creștere a veniturilor pentru șoferii care lucrează în Cluj și Brașov. În această perioadă, cei care migrează la FREE NOW în cele două orașe au 0 % comision și beneficiază de bonusuri atractive, putând ajunge la venituri nete de până la 8.000 de lei.