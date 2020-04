FREE NOW: Măsurile de siguranță în timpul curselor și după ieșirea din starea de urgență vor contribui la revenirea rapidă a serviciilor de taxi și transport

Echipați cu soluții dezinfectante, măști și mănuși sanitare pentru a putea desfășura curse în siguranță, 80% dintre șoferii FREE NOW au continuat să asigure curse pasagerilor în perioada stării de urgență și se așteaptă să revină cât mai rapid la situația anterioară epidemiei de Covid-19, potrivit unui sondaj realizat de FREE NOW (Clever) în rândul șoferilor de taxi (53,3%) și ridesharing (46,7%) din platformă, activi în București (79%) și Cluj-Napoca (21%).

Toți șoferii declară că au adoptat măsuri de protecție și s-au echipat cu măști (83%), dezinfectanți (82%) și mănuși (77%), așa încât să poată oferi siguranță pasagerilor atât în această perioadă, cât și atunci când restricțiile pentru prevenirea răspândirii Covid-19 se vor relaxa. În același timp, FREE NOW a dotat până acum cu panouri despărțitoare peste 500 de mașini care desfășoară curse gratuite pentru medici prin secțiunea Heroes din cadrul aplicației (free-now.com/eroi) și continuă să crească numărul acestora. Curse gratuite ar fi benefice și pentru polițiști, pompieri și militari, consideră șoferii care au participat la sondaj.

FREE NOW recomandă tuturor șoferilor să dezinfecteze integral habitaclul o dată pe zi, iar după fiecare cursă și mânerele portierelor și alte suprafețe cu care pasagerii intră în contact, obiceiuri pe care e indicat să le păstreze și pe viitor. Ca măsură suplimentară pentru prevenirea răspândirii Covid-19, șoferii cred că ar fi util să fie testați periodic pentru a se asigura că nu sunt purtători asimptomatici ai virusului. Totodată, cei mai mulți afirmă că, pentru siguranță sporită, pasagerii ar trebui să călătorească doar pe bancheta din spate și e indicat să nu mai fie mai mult de doi călători în mașină.

În această perioadă, pasagerii au putut găsi o mașină prin intermediul aplicației FREE NOW în doar 10 secunde, mai ușor comparativ cu luna martie, când timpul de răspuns a fost de 19 secunde, în contextul scăderii numărului de pasageri și al restricțiilor de trafic impuse de autorități. Pasagerii care au continuat să călătorească prin intermediul aplicației FREE NOW în perioada stării de urgență au comandat mașini în același ritm ca înainte. Valoarea medie a unei curse FREE NOW în perioada stării de urgență este de aproximativ 14 lei.