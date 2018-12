foodpanda generează în medie o treime dintre comenzile restaurantelor partenere

Confom unui studiu realizat în rândul proprietarilor restaurantelor partenere, foodpanda, cea mai mare platformă de food ordering din România, generează în medie circa o treime din volumul comenzilor înregistrat zilnic de restaurantele partenere.

Potrivit proprietarilor de restaurante, printre cele mai importante avantaje ale listării pe platforma foodpanda se numără: vizibilitatea restaurantului către un număr mult mai mare de clienți; accesul la un serviciu de livrare de calitate, mai ales pentru cei care nu au un serviciu propriu de livrare, dar și promovarea restaurantului la un nivel profesionist.

Platforma de food ordering foodpanda se bazează pe două modele de business: modelul marketplace în care clienții platformei își pot comanda de la partenerii care își fac singuri livrarea și modelul de business de logistică în care foodpanda oferă și serviciul de livrare pentru parteneri.

În continuare, foodpanda prezintă două studii de caz, un restaurant listat pe platformă în urmă cu trei luni și unul veteran al platformei, fiind listat din 2014.

Valentina Both, owner-ul și chef bucătarul restaurantului „La Tina Bistro”, a început business-ul în vara anului 2012, la terminarea facultății de Business – Servicii de ospitalitate. Își dorea de mică să aibă propria afacere, iar cu ajutorul părinților, care inițial i-au pus la dispoziție restaurantul lor, a deschis în anul 2013 prima locație „La Tina Bistro” în cartierul Mănăștur din Cluj. Un an mai târziu, în 2014, restaurantul a fost listat pe foodpanda, iar astăzi, peste o treime din comenzile dintr-o singură zi sunt generate de platformă.

„Trăind într-o lume modernă, în care marea majoritate are acces la internet, parteneriatul cu o platformă online este indiscutabil unul necesar. Parteneriatul cu foodpanda a fost încă de la începuturile activității mele, practic am crescut și ne-am dezvoltat împreună. Fiind „nouă pe piață”, mă adresam strict consumatorilor locali, iar colaborarea cu o platformă mi-a deschis porțile către consumatori externi, cunoscători ai aplicației, și datorită lor aceasta a fost un real succes”, declară Valentina Both, proprietarul restaurantului La Tina Bistro.

„Este foarte important, încă de la început să ai o susținere, atât financiară cât și morală. Un astfel de parteneriat mi-a adus extrem de multe beneficii atât mie, cât și clienților. De una singură nu aș fi reușit să acord atât de multe beneficii clienților. Da, oricine își permite să livreze „gratuit”, la o comandă minimă sau să livreze în timp util și în condiții optime, dar în urma parteneriatului cu foodpanda, clienții se pot bucura de vouchere, de promoții „1+1” reale, de urmărirea comenzii și de un suport tehnic care este disponibil tot timpul în orele de funcționare”, a adăugat Valentina Both.

Deschiderea restaurantului „Burger Bar 2.0” din Sibiu a venit la inițiativa lui Lucian Cumpănășoiu, owner și chef-bucătar, în momentul în care a conștientizat lipsa unui restaurant self-service, mai ales în zona centrului, frecventată de mulți turiști. Acum trei luni, „Burger Bar 2.0” a fost listat pe foodpanda, circa 35% din comenzile zilnice fiind generate de platformă.

„Pot spune că acest parteneriat ne-a ajutat destul de mult să devenim cunoscuți și în mediul online sibian. Cum restaurantul nostru nu oferă și servicii de livrare aceasta a fost o soluție ideală pentru noi și ne-a ajutat să creștem și numărul de comenzi”, declară Lucian Cumpănășoiu, proprietarul restaurantului Burger Bar 2.0.