Festivalul Internațional George Enescu și Samsung lansează aplicația Enescu Experience

Aplicația Enescu Experience le oferă utilizatorilor posibilitatea de a descoperi Festivalul Internațional George Enescu și programele asociate într-o nouă dimensiune, direct pe telefonul mobil.

Lansată astăzi, 26 august, și disponibilă gratuit în Google Play și AppStore, aplicația arată cele mai apropiate evenimente legate de Festival de pe harta Bucureștiului, dar și modalitățile inedite prin care publicul larg se poate bucura de experiența oferită de festival.

Aplicația Enescu Experience cuprinde atât cele peste o sută de concerte care fac parte din festival, cât și programele asociate, respectiv alte câteva sute de evenimente în spații necovenționale, în aer liber, muzee ș.a. Permițând localizarea telefonului, fiecare utilizator va primi notificări despre evenimentele din apropiere, putând chiar stabili și trasee pentru a naviga către diferite puncte de pe hartă.

Harta utilizează serviciul Google Maps, iar cu ajutorul calendarului Festivalului, disponibil în aplicație, utilizatorii pot alege să vadă pe hartă doar evenimentele dintr-o anumită zi. De asemenea, cu ajutorul unor filtre, pot fi alese doar evenimentele din festivalul propriu-zis sau doar programele asociate, care au loc în București.

“Festivalul ne aparține tuturor, grație geniului lui Enescu. Chiar dacă sălile au o limitare fizică, bucuria produsă de muzică este fără granițe. Partenerii noștri au dezvoltat această idee. Am fost deosebit de încântat să văd cum arată harta Bucureștiului în culorile festivalului, cu evenimente diverse în care împreună cu partenerii am încercat să oferim unui public cât mai larg această bucurie. Ediția din acest an este cea mai extinsă de până acum, însă abia după ce veți vedea harta în aplicație, veți realiza ce înseamnă acest lucru”, a declarat Mihai Constantinescu, director executiv al Festivalului Internațional George Enescu.

Concerte din Festival, transmisiuni directe și înregistrări în spații publice, concerte alternative, tururi ghidate prin oraș sau prin ateliere ale artiștilor români, proiecții de film, expoziții, evenimente after party, degustări, lansări de carte, reprezentații live sunt marcate toate pe o hartă a experiențelor posibile, iar prin notificări de proximitate, melomanii și nu numai, vor putea vedea care sunt cele mai apropiate și disponibile evenimente. Aplicația include detalii pe scurt despre fiecare eveniment și link-uri, pentru programarea participării sau pentru o documentare mai detaliată.

“În calitate de partener cu tradiție – suntem deja pentru al treilea an partener pentru inovație al Festivalului George Enescu – și de brand care susține inovația în domeniul cultural, am considerat necesară crearea unei aplicații de mobil pentru a amplifica experiența de participant la efervescența festivalului și pentru publicul avizat care caută să fie permanent informat prin intermediul spațiului digital. Aplicația Enescu Experience aduce la un loc tot spiritul festivalului, integrând atât experiențele din festival, cât și programele asociate. Ne bucurăm că am putut pune la dispoziția publicului larg un instrument digital facil, pentru a îmbunătăți experiența cu festivalul și memorabilitatea evenimentelor culturale conexe. Mulțumim echipei Festivalului care a coagulat eforturile tuturor partenerilor pentru a facilita informarea și accesul la întreaga gamă de evenimente”, a declarat Simona Panait, Marketing Director, Samsung România&Bulgaria.

Disponibilă atât pentru telefoanele Android, cât și pentru cele cu sistem iOS, aplicația va fi actualizată constant cu informații pentru a oferi o experiență completă pe perioada festivalului.