evoMAG: românii vor electronice și electrocasnice smart

Aspiratoare care fac singure curățenie, aparate de gătit, mașini de spălat și aparate de aer condiționat care pot fi controlate de pe telefonul mobil, becuri și prize inteligente, boxe cu activare vocală și asistent personal, dispozitive prin care televizoarele mai vechi pot fi conectate la Internet, coșuri de gunoi inteligente, senzori de fum care trimit alerte direct pe smartphone – sunt doar câteva dintre produsele electronice și electrocasnice care ușurează treburile în casă și care vin în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor.

Aproape de neconceput acum 10 ani, produsele inteligente își fac tot mai des loc în casele românilor, pe măsură ce devin mai accesibile, iar cerința pentru această categorie devine tot mai mare, ca urmare a conștientizării avantajelor pe care le oferă.

„Vânzările de produse inteligente, electronice sau electrocasnice, în afara smartphone-urilor și a smart TV-urilor, au crescut anul trecut cu peste 50%, pe fondul scăderii, în medie, a prețurilor cu aproximativ 20%. Iar acest lucru a făcut ca produsele inteligente să fie tot mai accesibile pentru utilizatorii individuali. Estimăm pentru acest an o creștere similară de 50% a vânzărilor de produse electronice și electrocasnice inteligente”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG.

Ce sume alocă românii pentru electronice și electrocasnice smart

Ca și obiceiuri de consum, românii se află în fază incipientă în ceea ce privește achizițiile de electronice și electrocasnice smart. La o primă achiziție, românii optează pentru produsele dintr-o categorie de mai mică de preț, precum prize și becuri inteligente, senzori de securitate (detecție fum, mișcare), camere de supraveghere, dispozitive Chromecast, boxe asistent personal, pentru care sunt dispuși să achite între 200 și 500 de lei.

La o achiziție următoare, obișnuiți deja cu avantajele pe care le oferă noile tehnologii și produsele smart care le înglobează, optează pentru produsele care costă mai mult, precum: aspirator robot, mașini de spălat, cuptoare și aparate de aer condiționat care pot fi controlate prin telefonul mobil etc., pentru care alocă un buget de aproximativ 2.000 de lei.

Ce electronice și electrocasnice smart cumpără românii

În topul preferințelor românilor sunt dispozitivele care ușurează treburile într-o gospodărie și cele care sunt folosite pentru prepararea cu mai mare ușurință a mâncării. În plus, electronicele și electrocasnicele smart sunt numai bune de pus la treabă în perioada de dinaintea sărbătorilor de Paște. Cu atât mai mult cu cât, unele dintre ele, sunt disponibile și la reducere.

Ce poate face o mașină de spălat smart? Utilizând o aplicație pentru smartphone, detectează și diagnostichează problemele, furnizând ulterior soluții simple de depanare. În felul acesta se simplifică serviciile de service, iar pe baza informațiilor din aplicație, pot fi transmise service-ului autorizat detalii despre erorile mașinii de spălat. Astfel poate fi preîntâmpinată defectarea totală a mașinii de spălat, ea avertizând utilizatorii asupra funcționarii în afara parametrilor optimi încă de dinainte ca mașina să se defecteze. Mai mult, unele mașini de spălat permit utilizatorilor să descarce pe un smartphone programe noi de spălare și, printr-o simplă atingere cu telefonul, să instaleze noul program în memoria mașinii de spălat.

Un aspirator robot inteligent poate fi controlat de pe telefonul mobil și, prin intermediul unei aplicații, poate transmite informații despre ce urmează să facă, cât mai are de aspirat, ce camere a terminat de curățat etc. În plus, poate fi programat, utilizând aplicația de pe telefonul mobil, când să înceapă și când să termine curățenia, astfel încât să nu deranjeze vecinii și să termine de aspirat înainte ca utilizatorii să ajungă acasă.

La fel de ușor însă, cei interesați pot porni un aspirator robot printr-o comandă vocală. În limba engleză, ce-i drept, și utilizând o boxă cu activare vocală și Google Assistant, precum Google Home, la care a fost conectat aspiratorul, în prealabil. O simplă comandă vocală declanșează Google Home care poate reda muzică, podcast-uri sau radio de pe servicii ca Google Play Music, Spotify, YouTube, Pandora și TuneIn. Mulțumită vastei istorii în căutare pe Internet a Google, boxa Google Home este pregătită pentru a răspunde la întrebările utilizatorilor. Aceștia pot primi răspunsuri în timp real despre vreme, trafic, finanțe, sport, afaceri locale și altele. Mai mult, cu permisiunea utilizatorilor, Google Home învață lucruri despre aceștia și poate, spre exemplu, să dea detalii despre informații legate de zboruri programate, să seteze alarme și cronometre, și chiar să ofere informații despre trafic în drum spre muncă.

Și prepararea mâncărurilor poate fi făcută cu mare ușurință, cei interesați putând alege dintr-o mulțime de astfel de produse. Un exemplu în acest sens este aparatul de gătit Xiaomi. Este un aparat cu inducție, special gândit pentru gătitul orezului. Gadgetul poate fi controlat prin intermediul unui smartphone, cu aplicația MiHome, disponibilă în App Store și Google Play. Acesta este capabil să recunoască peste 200 de tipuri de orez. Utilizatorii pot chiar să programeze începerea gătitului de la distanță, prin intermediul aplicației. Astfel, atunci când se întorc acasă după o zi de muncă, spre exemplu, se pot bucura de un bol cu orez proaspăt făcut, fără efort.

Și cum într-o bucătărie inteligentă, dintr-o casă inteligentă nu poate lipsi coșul de gunoi inteligent, tot Xiaomi aduce un astfel de produs. Coșul de gunoi are un design minimalist și este prevăzut cu un senzor care va detecta orice mișcare de la o distanță de până la 35 cm și va deschide automat capacul. Mai mult, are un sistem de închidere etanșă, știe să ambaleze singur gunoiul și anunță când coșul de gunoi s-a umplut. Utilizatorii trebuie doar să apese pe un buton, iar dispozitivul va sigila automat gunoiul. Procesul de sigilare durează aproximativ 15 secunde. În timp ce este scos sacul de gunoi, coșul inteligent va pune automat un sac nou.

O priză inteligentă poate fi un dispozitiv foarte util, în măsura în care utilizatorii pot controla echipamentele conectate, de oriunde s-ar afla, priza fiind, în prealabil conectată la Internet, iar pe telefon instalată aplicația compatibilă. Priza inteligentă poate fi programată să alimenteze automat dispozitivele electronice; de exemplu, luminile pot fi configurate să se aprindă la ora de înserare și să se stingă la răsăritul soarelui. Mai mult, o priză inteligentă poate analiza istoricul și consumul de energie în timp real.

