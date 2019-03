evoMAG: primăvara crește vânzările de produse pentru casă și grădină cu peste 80%

Primăvara aduce o creștere de peste 80% a vânzărilor de produse din categoria casă și grădină, pe fondul startului sezonului de munci agricole și de lucru în gospodării. De la an la an, vânzările de produse din categorie cresc cu 50%, pe fondul scăderii prețurilor acestor tipuri de produse, în medie, cu 20% în fiecare an.

„Ne așteptăm la o creștere de circa 50% a vânzărilor de produse pentru casă și grădină în 2019, urmare a scăderii prețurilor articolelor specifice categoriei, a diversificării ofertei și a cererii mai mari. Am introdus această categorie pe evoMAG.ro în urmă cu 3 ani și, în prezent, listăm peste 10.000 de produse la categoria Casă, Decorațiuni & Bricolaj. Până la finalul anului, avem în plan diversificarea ofertei cu peste 5.000 de produse”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG.

Cele mai vândute produse sunt utilajele care înlesnesc muncile agricole. Astfel, achiziția unui motocultor este opțiunea celor mai mulți clienți care accesează această categorie de produse. Pe lângă motocultoare, cele mai cumpărate produse sunt motosapele, frezele de zăpadă și mașinile de tuns iarba.

Venind în sprijinul cererii în creștere, evoMAG pune la dispoziția clienților și ghidul, „Tot ce trebuie să știi despre un motocultor”, care conține informații despre cum trebuie alese motocultorul și motosapa, despre diferențele dintre cele două tipuri de utilaje, dar și despre avantajele pe care le oferă aceste produse, ținând cont că, odată achiziționate, utilizarea lor trebuie să fie de durată.

În prezent, bugetul pe care îl alocă românii pentru achiziția de produse din categoria Casă, Decorațiuni & Bricolaj, ajunge la circa la 1.200 de lei, în creștere cu 30% față de anul trecut.