eMAG lansează serviciul de restituire instantă a banilor la cumpărături cu cardul salvat în contul de client

eMAG lansează, în premieră europeană, Instant Money Back, primul serviciu de transfer instant al banilor prin care clienții care efectuează plăți online cu un card salvat primesc în maximum 30 de minute de la soluționarea comenzii contravaloarea produselor returnate.

Pentru a beneficia de Instant Money Back, clienții pot utiliza cardurile deja salvate în contul eMAG sau pot salva cardul la finalizarea comenzii.

Instant Money Back folosește tehnologia Moneysend dezvoltată împreună cu MasterCard pentru a facilita transferul rapid de bani între cardurile de credit sau debit Mastercard sau Maestro și tehnologia Visa Direct dezvoltată de Visa pentru a permite transferul rapid de bani pe cardurile Visa debit și Visa Electron. Serviciile sunt furnizate prin intermediul procesatorului de plăți online PayU, lider pe piața din România, și a băncii certificate pentru acest tip de tranzacții, Alpha Bank Romania. Serviciul va fi disponibil tuturor clienților care achită comenzile online cu ajutorul unui card salvat in contul eMAG. Cardurile eligibile trebuie să fie emise de instituții financiare din România.

„Credem că introducerea acestui nou serviciu va oferi mai mult confort și încredere clienților eMAG care folosesc opțiunea de plată online prin intermediul cardului salvat. Instant Money Back este o modalitate prin care dorim să răsplătim încrederea celor peste 700.000 de clienți cu cardul salvat în cont, care de acum pot avea banii înapoi pe card în câteva minute de la soluționarea returului produselor și îi vor putea reutiliza imediat”, a spus Mircea Balica, Payments Platform Manager eMAG.

„Nu mai este o noutate faptul că siguranța, încrederea și confortul consumatorilor reprezintă pilonul central în jurul căruia gravitează întreaga activitate a Mastercard. De aceea, împreună cu eMAG, am identificat nevoia consumatorilor de a primi rapid contravaloarea produselor returnate și ne-am dorit să răspundem acestei necesități cu un serviciu care le poate ușura considerabil viețile. Astfel am dezvoltat Instant Money Back care are la bază tehnologia Moneysend și care, totodată, va oferi un beneficiu suplimentar clienților eMAG care vor plati online cu cardul Mastercard”, a spus Roxana Petre, Business Development Manager Mastercard România.