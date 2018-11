Elevii și studenții români dezvoltă soluții pentru problemele actuale din domeniul medical, educațional și de mediu

Promenada organizează, alături de Fundația ENSO pentru Dezvoltare prin Educație și Tehnologie, în perioada 15 – 17 noiembrie, hackathon-ul „Hack to the future”.

În cadrul hackathon-ului vor participa peste 100 de elevi și studenți pasionați de tehnologie și IT, care, sub îndrumarea mentorilor, specialiști din domeniu, vor crea soluții pentru dezvoltare durabilă sub egida ONU 2030. Tinerii vor lucra în echipe și vor gândi soluții pentru un viitor mai bun, abordând provocările globale cu care ne confruntăm, cele legate de sănătate, educație și mediu. În dezvoltarea soluțiilor competitive la nivel global, aceștia vor utiliza tehnologii de vârf precum inteligența artificială – AI, realitatea augmentată – AR, realitatea virtuală – VR și robotică. Printre participanți vor fi echipe de robotică ale liceelor și universităților din București, cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani.

“Trăim în secolul vitezei și al tehnologiei, unde societatea este într-o continuă schimbare, un secol în care copiii au o înclinație tot mai mare spre inovare. În acest context, pregătim un eveniment important pentru noi, unde aproximativ 100 de elevi și studenți talentați și bine ancorați în problemele actuale ale societații vor demonstra că sunt adevărați experți în tehnologie. Acest hackathon este o șansă pentru companiile în căutare de noi talente să descopere tineri specialiști, pregătiți atât pentru nou cât și pentru munca în echipă. Promenada a devenit un spațiu al inovării, un spațiu unde tehnologia se îmbină cu mințile ascuțite, pe care dorim să le promovăm și să le susținem”, a declarat Ana-Maria Leca, Center Manager Promenada.

Evenimentul va avea loc în incinta Promenada la etajul 1, în intervalul orar 10:00 – 22:00.

Partenerii evenimentului sunt Logic Computer, Trencadis, Qualitance, Tema Energy, EY Romania, Microsoft, Lenovo, Gateway, Robofun și VivaCredit.