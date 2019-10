Echipele finaliste ale hackatonului Space Apps Challenge din România au șansa să viziteze NASA Kennedy Space Center

Câte două echipe din București , Cluj Napoca și Craiova s-au calificat pentru etapa globală a competiției internaționale Space Apps Challenge sub egida Agenției Aerospațiale Americane (NASA). Evenimentul, la care au participat aproximativ 300 de persoane din România, a avut loc în perioada 19-20 octombrie 2019 și în alte aproximativ 200 de orașe din întreaga lume.

Echipele câștigătoare sunt:

București

OLSpace cu proiectul “Set your sights high” . Aplicația mobilă OLSpace este dedicată pasionaților de astronomie și are rolul de a-i ajuta să localizeze sateliții dintr-o anumită zonă în timp real, cu ajutorul realității augmentate. De asemenea, oferă utilizatorului datele esențiale despre poziția în spațiu și tipul de satelit.

cu proiectul . Aplicația mobilă OLSpace este dedicată pasionaților de astronomie și are rolul de a-i ajuta să localizeze sateliții dintr-o anumită zonă în timp real, cu ajutorul realității augmentate. De asemenea, oferă utilizatorului datele esențiale despre poziția în spațiu și tipul de satelit. LMA_Erhan care a propus “Surface-to-air (quality) mission”. Aplicația are scopul de a ajuta utilizatorii să obțină informații despre calitatea aerului pe care îl respiră și de a sensibiliza populația cu privire la poluarea atmosferică.

La București au participat peste 100 de persoane cu vârste cuprinse între 12 și 40 de ani care au format 16 echipe. Premiul de popularitate a fost acordat echipei Water Power formată din doi copii de 12 ani care au prezentat prototipul unei bărci care folosește apa mării ca alternativă la combustibilul poluant.

Juriul local a fost format din reprezentanți ai Thales, IBM, revistei Știință și Tehnică, Agenției Spațiale Române, Techcelerator, HPS. La București, participanții au primit suport tehnic din partea specialiștilor IBM și Thales, iar pentru prezentarea proiectelor au primit sfaturi de la jurnalistul Radio Guerrilla, Sorin Badea.

Perspective noi au căpătat de la Dana Rusu, trainer Learning Network, de la Cristian Român, editor senior al revistei Știință și Tehnică, și de la Nansi Lungu, Coordonator al Departamentului de Analiză a Comportamentului Consumatorilor din cadrul Bitdefender. Despre felul în care pasiunea ne poartă spre știință a povestit Andrei Tudor, de 11 ani, unul dintre cei mai tineri constructori de roboți.

Cluj Napoca

Solaris cu “Spot the fire V2.0”. IgnisGlobal este un proiect open-source, creat de o echipă de liceeni, care permite populației din zonele cu incendii de anvergură să ajungă în puncte sigure, în afara zonelor periculoase.

cu IgnisGlobal este un proiect open-source, creat de o echipă de liceeni, care permite populației din zonele cu incendii de anvergură să ajungă în puncte sigure, în afara zonelor periculoase. Radio Pirates cu proiectul “Internet on the ocean”, o soluție care utilizează semnalele radio pentru a trimite mesajele unui utilizator final prin Internet și pentru a primi răspunsuri prin aceeași modalitate. Canalul pe care se transmit datele este unul creat de radiourile de pe fiecare barcă.

La Cluj-Napoca au participat 8 echipe. Juriul local a fost format din reprezentanți ai: Digital Transformers și IBM, iar echipele au beneficiat de mentorat din partea specialiștilor de la Astronomy Hub Cluj și IBM.

În București, câștigătorii au primit premii din partea partenerului principal al evenimentului, Thales, dar și de la PORC și Hollywood Multiplex, iar toți participanții au fost răsplătiți cu cărți de la Nemira Partenerii oficiali ai evenimentului Space Apps powered by NASA au fost: Thales, IBM, Techcelerator, Armada collection by Nemira, Learning Network, Cooperativa FruFru, FoodPanda, ALL promotion și M Flower Lab.

“Hackathon–ul NASA Space Apps Challenge din România crește accelerat. Peste weekend am simțit energia echipelor care și-au pus în valoare entuziasmul, cunoștințele tehnice și creativitatea pentru a da formă unor proiecte originale plecând de la temele propuse de NASA. Felicit toate echipele și ținem pumnii finaliștilor naționali pentru a reprezenta România cu la fel de mult succes și în etapa globală”, a declarat Cristian Dascălu, fondator Digital Transformers, organizatorul la nivel local al competiției, alături de DiFine PR.

Soluțiile echipelor câștigătoare din România vor intra în procesul de evaluare la nivel internațional, coordonat de NASA. Echipele vor avea la dispoziție o săptămână să creeze câte un video de 30 de secunde prin care să își prezinte proiectul. Finaliștii globali vor fi anunțați în decembrie 2019, iar NASA va face public câștigătorii în ianuarie 2020 echipele urmând să fie invitate la NASA Kennedy Space Center.

Temele generice ale ediției din acest an au fost Earth’s Oceans, Our Moon, Planets Near And Far, To The Stars, Living In Our World.

SpaceApps Challenge este un program inovator de incubare al NASA, organizat anual începând cu 2012 în hub-uri din întreaga lume. În cadrul ediției din 2018 au fost înscriși peste 18.000 de participanți din 75 de țări, iar în România, un număr de 300 de participanți au luat parte la hackathon. La ediția din 2018 au fost desemnate 8 echipe finaliste din România, iar una dintre cele din Cluj s-a numărat printre finalistele internaționale la categoria “Impact galactic”.