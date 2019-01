E! prezintă Live From The Red Carpet la a 76-a ediție a premiilor Globurile de Aur

Ryan Seacrest alături de Giuliana Rancic de la E! News vor găzdui cunoscuta emisiune E! Live From the Red Carpet: The 2019 Golden Globe Awards aducând în atenția publicului interviuri sincere și spontane cu cele mai cunoscute vedete și nominalizații serii, împreună cu echipa de prezentatori de la Nightly Pop – Morgan Stewart și Nina Parker. E! va furniza publicului informații cu o largă acoperire, pe multiple platforme (pe tv, în mediul digital și pe rețelele de socializare) de la evenimentul ce va avea loc la The Beverly Hilton în Beverly Hills, California, luni, 7 ianuarie, de la 1:00.

Cel mai nou show de divertisment de la E! – Busy Tonight, găzduit de actrița, scriitoarea de succes și celebritatea din social media, Busy Philips, va transmite în direct luni, 7 ianuarie de la 8:00 o emisiune de o oră Busy Tonight Live: Golden Globes After Party, difuzată imediat după festivitatea de decernare. Celebritățile invitate vor ajunge în studio direct de la marele eveniment, pentru a discuta cele mai grandioase momente ale serii, despre câștigători și ținutele participanților din industria filmului și televiziunii. În plus, actorul și comediantul Tom Lenk va juriza concursul echipei Busy Tonight și încercarea lor de a reface, cu ajutorul obiectelor casnice, cele mai impresionante ținute ale serii.

Emisiunile dedicate evenimentului încep pe 6 ianuarie, la ora 18:00, cu emisiunea E! Countdown to the Red Carpet: The 2019 Golden Globe Awards cu Kristin Cavallari din Very Cavallari, Jeannie Mai prezentatoarea The Real, Brad Goreski stilist, Nina Parker, Kristin Dos Santos corespondent E! News și Zanna Roberts Rassi corespondent E! News Style.

Ca parte a transmisiei pe multiple platforme, E! Stream: The Red Carpet presented by AT&T revine cu Erin Lim gazda The Rundown, Will Marfuggi corespondent E! News și Justin Sylvester gazda Daily Pop, Tanya Rad de la iHeartMedia’s KIIS FM și expertul în modă Tiffany Reid, pentru a asigura publicului acces nelimitat și exclusiv la evenimentele de pe covorul roșu pe @ENews’ Twitter și eonline.com începând de pe 6 ianuarie de la 20:00. Publicul poate alege conținutul votând pe contul de Twitter @ENews.

E! Glambot, favorita fanilor, revine la această ediție Golden Globes cu directorul creativ Cole Walliser – regizor de videoclipuri al casei P!nk – având ca scop să surprindă momente unice și inovatoare pentru a introduce fanii și mai mult în mijlocul acțiunii.

Înainte de începerea festivităților, E! News va difuza știri dedicate evenimentului, iar gazdele Giuliana Rancic și Jason Kennedy vor lua interviuri prezentatorilor de anul acesta Sandra Oh și Andy Samberg pentru a face predicții despre cine va lua acasă un tofeu. În plus, pe 9 ianuarie, de la 00:00, în cadrul ediției de noapte a E! News, se va face recapitularea evenimentului și publicul va putea urmării interviuri 1 la 1 cu câștigătorii, o recapitulare a ținutelor de pe covorul roșu și dezvăluiri despre cum au petrecut vedetele noaptea.

Digital & Social

E! News va transmite prin Instagram Stories din cadrul decernării premiilor pe 7 ianuarie, momente interesante, amuzante din cadrul serii. E! News va transmite prin Snapchat seria The Rundown găzduită de Erin Lim, va avea deasemenea o ediție dedicată Golden Globes.

Fanii din întreaga lume pot urmări fiecare moment pe măsura derulării acțiunii cu acces exclusiv în culise pe eonline.com în mediul digital, @enews pe rețelele sociale (Instagram, Twitter și Facebook), @e_news pe Snapchat și @eentertainment (Instagram, Twitter, Facebook și Snapchat). Detalii de stil pot fi găsite și pe @stylecollective pe Instagram

Programul complet:

6 ianuarie de la 00:00

E! News prezentat de Giuliana Rancic și Jason Kennedy împreună cu echipa de corespondenți E! discută despre pregătirile necesare din cadrul Galei Golden Globes.

6 ianuarie de la 18

E! Countdown to the Red Carpet: The 2019 Golden Globe Awards cu Kristin Cavallari din Very Cavallari, Jeannie Mai prezentatoarea The Real, Brad Goreski stilist, Nina Parker, Kristin Dos Santos corespondent E! News și Zanna Roberts Rassi corespondent E! News Style.

6 ianuarie de la 20:00

E! Stream: The Red Carpet presented by AT&T prezentat de Erin Lim gazda The Rundown, Will Marfuggi corespondent E! News și Justin Sylvester gazda Daily Pop, Tanya Rad de la iHeartMedia’s KIIS FM și expertul în modă Tiffany Reid.

7 ianuarie de la 1:00

E! Live From The Red Carpet: The 2019 Golden Globe Awards prezentat de Ryan Seacrest și Giuliana Rancic.

7 ianuarie de la 8:00 (Imediat după decernarea premiilor Golden Globes)

Busy Tonight Live: Golden Globes After Party o oră de transmisiune în direct cu gazda Busy Philipps.

9 ianuarie de la 00:00

E! News prezentat de Giuliana Rancic și Jason Kennedy împreună cu corespondenții E! recapitulează evenimentele de la ediția din 2019 a premiilor Golden Globes.