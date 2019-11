DefCamp #10 face bilanțul celei mai mari conferințe de securitate cibernetică din regiune: România, în topul competiției de hacking

DefCamp, cea mai mare conferință de securitate cibernetică din România și din regiune a atras anul acesta aproape 2.000 de participanți. Ediția aniversară a DefCamp a găzduit experți și entuziaști în securitate cibernetică din țări precum Statele Unite ale Americii, China, Franța, Olanda, Rusia, Turcia, Polonia, Italia și, desigur, România.

Au fost prezente și companii mari din tehnologie, atât din piața locală, cât și din cea internațională, inclusiv startup-uri locale. Cercetători independenți, specialiști și speakeri internaționali au explicat riscuri și au demonstrat concepte cruciale în securitatea cibernetică.

Competiția internațională de hacking Capture the Flag, organizată la DefCamp, atrage anual sute de participanți din toată lumea. Anul acesta, România, reprezentată de echipa WreckTheLine, a obținut locul trei, echipa din Polonia s-a clasat pe locul doi, în timp ce campioana acestei ediții a fost echipa KirikouCrew din Franța. Concursul a fost organizat de Bit Sentinel, companie specializată în servicii de securitate cibernetică și susținut de Orange România.

În cadrul conferinței DefCamp #10, competițiile din Hacking Village au generat un interes foarte mare în rândul participanților. Printre cele mai atractive provocări au fost IoT Village, binecunoscutul Hack the Bank, unde obiectivul era de a compromite un ATM, dar și competiția de descuiat lacăte – lock picking.

„De-a lungul celor 10 ediții DefCamp de până acum, conferința a reușit să formeze o comunitate puternică de specialiști care revin în fiecare an la eveniment. Ce ne bucură și mai tare e că am reușit, de la an la an, să avem un line-up impresionant de speakeri din toată lumea, lideri din industrie, astfel încât participanții să afle cele mai noi informații în domeniu, dar și să înțeleagă direcția spre care ne îndreptăm ca industrie.

Din punctul nostru de vedere, ca organizatori, ne bucură să vedem o maturizare a pieței și a comunității. Faptul de a observa cum tot mai multe companii și persoane obișnuite au devenit conștiente de importanța securității cibernetice în viața de zi cu zi ne motivează să depunem și mai mult efort în acest sens. În această industrie e esențial ca toți jucătorii să cunoască riscurile și, mai ales, să fie interesați de metodele prin care se pot proteja și pot preveni atacurile cibernetice”, a declarat Andrei Avădănei, fondatorul DefCamp.