Creștere EBITDA și venituri aproape stabile pentru Telekom Romania în T2 2020, în pofida crizei COVID-19

Grupul Telekom Romania anunță indicatorii cheie de performanță pentru al doilea trimestru al anului 2020, încheiat la 30 iunie 2020, după cum a raportat astăzi grupul OTE, care arată venituri aproape stabile și o continuare a creșterii EBITDA de la an la an.

În T2 2020, veniturile consolidate au fost afectate de pandemia globală Covid-19 – în mod asemănător cu ale altor operatori din UE – întrucât restricțiile de călătorie au redus veniturile din roaming și din vizite, în timp ce închiderea temporară a magazinelor a afectat negativ vânzările de terminale. Acest impact a fost acoperit aproape integral printr-o creștere a veniturilor din segmentele ICT și wholesale ale companiei, ceea ce a condus la obținerea unor venituri consolidate de 228,9 milioane euro, cu o ușoară scădere, de 1%, față de aceeași perioadă din 2019.

În ciuda acestor efecte adverse, EBITDA ajustată după IFRS16 a crescut cu 25,7% an/an, ajungând la 36,2 milioane euro, în special datorită transformării continue a costurilor companiei și a măsurilor de reducere suplimentară a costurilor în contextul COVID-19. Creșterea an/an a EBITDA pentru al treilea trimestru consecutiv oferă o dovadă în plus a redresării continue și durabile a companiei, chiar și în fața unor provocări economice suplimentare aduse de criza Covid-19.

Veniturile totale din servicii mobile au scăzut cu 9,2% față de T2 2019, până la 93,8 milioane euro. Această scădere a fost determinată de reducerea tarifelor de terminare pentru rețelele mobile, impusă de autoritatea de reglementare și, partial, de scăderea traficului din roaming și a traficului internațional în timpul restricțiilor de călătorie cauzate de pandemia COVID-19 în T2. Mai mult, în timpul perioadei de izolare, ca parte a măsurilor impuse de instituirea stării de urgență, o treime din magazinele de vânzare cu amănuntul, mai ales cele din centrele comerciale mari, au fost închise. Acest lucru a afectat vânzările de telefoane mobile și a încetinit în general achizițiile de orice fel. Până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al acestui an, toate magazinele au putut fi redeschise. În ciuda acestor aspecte, baza de abonaţi ai serviciilor mobile (postpaid) a crescut cu 6,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, până la 1,6 milioane de abonați.

Baza de clienți pentru segmentul de importanță strategică de servicii convergente fix-mobil (FMC) a continuat creșterea în T2 2020, cu 9,4% față de aceeași perioadă din anul precedent, ajungând acum la 881.000 de abonați, reafirmând poziția de lider de piață a Telekom Romania pe acest segment.

Veniturile totale din servicii fixe s-au ridicat la 121,1 milioane euro în al doilea trimestru din 2020, o creștere anuală cu 7,2%, determinată în special de majorarea puternică a segmentului ICT al companiei, cu un avans de 25,1% și wholesale business, care a crescut cu 21%, supracompensând o contracție de 6,6% în veniturile din retail pe segmentul fix. Serviciul de voce a dat semne de stabilizare, veniturile rămânând stabile față de cele două trimestre anterioare, la 14,3 milioane euro, ajutat de creșterea clienților FMC.

Transferarea bazei de clienți TV către tehnologii orientate spre viitor – precum IPTV – a continuat, determinând scăderea bazei de abonați, până la 1,26 milioane în T2 2020, în special pe serviciile DTH. Deși impactul a fost parțial atenuat printr-o creștere a ARPU în același interval de timp, contractarea bazei de abonați TV a condus la o scădere a veniturilor din servicii de televiziune. În același timp, noua ofertă a companiei, Smart TV Stick, care permite clienților să-și transforme televizorul într-un Smart TV fără instalare suplimentară și independent de furnizor, a continuat să crească, ajungând la o bază de 17.400 abonați, de la lansarea sa la sfârșitul primului trimestru al acestui an. Scăderea veniturilor din serviciile de televiziune a fost parțial compensată prin creșterea veniturilor din internet fix cu 8,4% comparativ cu T2 din anul precedent, printr-o concentrare pe clienții care au generat o valoare mai mare.

În tot acest timp, Telekom a ținut România conectată cu oferte speciale pentru toate segmentele de clienți, pentru a-i ajuta pe români să continue să muncească, să învețe și să se distreze în siguranță, din confortul caselor lor. În mod similar, compania a continuat să ajute segmentele cele mai afectate ale societății și a susținut modele educaționale moderne, prin implementarea de Wi-Fi în peste 700 de școli din întreaga țară, oferind în același timp acces la educație digitală pentru școlile românești prin intermediul platformei Adservio.

În T2 2020, implementarea programului “Cash for Growth” a continuat să producă efecte, prin scăderi semnificative, în special asupra costurilor indirecte, care au fost cu 10% mai mici, comparativ cu aceeași perioadă din 2019. Această îmbunătățire a fost obținută prin continuarea reducerii costurilor în toate zonele de activitate, ca parte a programului de transformare a costurilor companiei. Această transformare a fost accelerată prin măsuri suplimentare luate pentru atenuarea efectelor negative pricinuite de criza Covid-19 asupra diferitelor centre de cost.

În timpul crizei Covid-19, compania nu a implementat măsuri de reducere a personalului, cum ar fi concedieri sau șomaj tehnic.

„În trimestrul 2, ne-am menținut veniturile stabile și ne-am continuat creșterea EBITDA, în ciuda circumstanțelor dificile. În acest trimestru, am arătat că prin strategia noastră de control strâns al cheltuielilor și transformarea costurilor, suntem capabili să depășim și să diminuăm efectele neașteptate ale pandemiei Covid-19 pe linia noastră de vârf. Sunt fericit că am obținut creșterea EBITDA pentru cel de-al treilea trimestru consecutiv și asta îmi dă încredere că am ales abordarea potrivită pentru a realiza o recuperare stabilă și durabilă a performanței noastre financiare”, a declarat Nicolas MAHLER, Director Executiv Financiar, Telekom Romania.

„Am reușit să ne adaptăm rapid la situația generată de pandemie, fiind toți sincronizați spre aceleași obiective. Astfel am putut implementa schimbările necesare în timp record. Acum și în perioada următoare va trebui să continuăm să ne adaptăm modul de a lucra în noul context – desigur, întotdeauna având ca prioritate clientul. Un lucru este clar, calea digitalizării pe care am început-o deja la nivel de companie este mai relevantă ca niciodată și vom continua în această direcție, pentru a ne facilita activitatea. Toate sub motto-ul <<Puternici în timpul crizei și, împreună, și mai puternici după criză>>. Personal, sunt foarte mulțumit că răspunsul nostru la această criză este apreciat și de clienții noștri, care, potrivit unui studiu recent, au pus multă încredere în Telekom, mai ales în perioada blocajului general determinat de criză Covid-19” a declarat Miroslav MAJOROS, CEO Telekom Romania.

Nicolas MAHLER a continuat: „Cu o performanță puternică pe segmentele IT&C și wholesale, am reușit să menținem veniturile consolidate stabile pentru acest trimestru. Acesta este, de asemenea, rezultatul unei cereri crescute de soluții de digitalizare din partea clienților noștri companii, cărora am putut să le răspundem atât prin portofoliul nostru standard de produse, dar și prin soluții personalizate. În același timp, noile noastre produse pentru segmentele de consumatori – Smart WiFi și Smart TV Stick – continuă să fie foarte bine primite de clienți, arătând că oferim soluțiile potrivite pentru această perioadă delicată, în care conectivitatea și comunicarea digitală sunt mai importante ca niciodată. Este minunat să primim aprecierile clienților noștri pentru aceste oferte, în special premiul Votat Produsul Anului®, pe care l-am obținut pentru soluția noastră inteligentă Smart WiFi. Suntem foarte mândri că suntem compania care ține România conectată.

Desigur, am avut succes în misiunea noastră de a ține România conectată în această perioadă dificilă, datorită muncii fără oprire și dedicate a angajaților noștri din prima linie, cum ar fi tehnicienii. Aceștia au mers pe teren și au lucrat neobosit pentru a rezolva toate solicitările clienților în locații și s-au asigurat că rețelele noastre pot continua să funcționeze la nivelul ridicat de calitate cu care i-am obișnuit. Doresc să profit de această ocazie pentru a le mulțumi în mod special acestor colegi, care au continuat să-și facă treaba cu mare pasiune pe teren, în timp ce un număr mare de români au putut să treacă la munca de acasă! Vom continua să asigurăm toate măsurile de siguranță și protecție necesare, pentru a ne păstra colegii în siguranță, în timp ce aceștia sunt în serviciul clientului.

Deși ne concentrăm pe siguranța angajaților noștri, nu am pierdut din vedere sănătatea clienților. Mai ales în timpul pandemiei Covid-19, este foarte important să ajustăm modul de interactiune, cum ar fi plățile sau facturarea pe canale digitale. Acest lucru nu numai că aduce mai multă siguranță, dar reprezintă și o opțiune mult mai rapidă pentru clienții noștri. Facem tot posibilul să facilitam acest proces cât mai mult și suntem fericiți să sunt receptivi, utilizarea facturii digitale crescând cu peste 70% la finalul trimestrului 2 al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Trimestrul anterior a arătat din nou importanța unei concentrări riguroase pe gestionarea numerarului și transformarea costurilor, ca motoare principale ale recuperării noastre financiare în curs și ca bază pentru finanțarea investițiilor necesare în viitor. Acest lucru devine și mai vital în fața impactului generat în economie de pandemia Covid-19. Vom continua strategia de disciplină strictă a cheltuielilor, optimizarea costurilor în întreaga organizație și continuarea digitalizării proceselor, pentru tot restul anului 2020”.

* Studiu realizat online, în perioada 06.03.2020 – 09.04.2020, de Exact Business Solutions, pe 30 de categorii. În categoria „Internet wireless”, eșantionul a fost de 500 de respondenți, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, din mediul urban, utilizatori de internet. Eroarea maximă de eșantionare este de +/- 4,4%.

** TRI*M CUSTOMER LOYALTY SURVEY Q1 2020 Business Customers