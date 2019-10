Codiax – Singurul eveniment Deep Tech din Estul Europei va avea loc la Cluj-Napoca

Codiax, singurul eveniment din Estul Europei dedicat exclusiv fenomenului Deep Tech, prezintă cele mai noi descoperiri și inovatii din industrie, asigurând accesul la speakeri internaționali de top și exemplele de succes ale acestora.

Cine se va alătura scenei Codiax 2019?

Cea de-a treia ediție a evenimentului va expune noi perspective din Artificial Intelligence, Virtual Reality & Augmented Reality, Frontier Hardware, IoT și Blockchain, reliefând metode actuale de înțelegere a celor mai noi tehnologii. Fiind un eveniment de nișă, cu experienta de invatare aplicata, participarea la Codiax este limitata la 350 entuziasti, in principal arhitecți software, investitori, dezvoltatori de produs, ingineri software, CTO sau vice-președinți în tehnologie.

Anul acesta, scena Codiax va reuni nume internaționale, printre care reprezentanți ai Oxford University, Samsung, Volvo, Grab sau Cisco.

Jair Ribeiro – AI Business Strategist la Volvo, va aborda subiectul legat de Definirea unei strategii de inteligență artificială de succes pentru companii, Jakub Langr – Guest Lecturer la University of Oxford, va vorbi despre Rețele Adversative Generative, Cindy Spelt – fondatoarea 100% SPELT, va intra in provocările recunoașterii faciale, iar Jakub Bartoszek – Head of Solutions Architects la Samsung Electronics va detalia Securitatea Hardware într-o lume conectată.

Codiax este un eveniment nișat al Techsylvania, unul dintre cele mai mari evenimente de tehnologie din Europa de Est, care are loc, în fiecare an, tot la Cluj-Napoca și care adună peste 3.000 de specialisti IT și non-IT din toată lumea.

Vlad Ciurcă, co-fondator al Techsylvania și Codiax, a declarat: “România are mai mulți ingineri pe cap de locuitor decât SUA, India, China sau Rusia (~ 100k oameni care lucrează în IT) și talent excelent, dar când vine vorba de concentrarea pe tehnologii mai noi, există încă un decalaj. Acesta este motivul pentru care căutăm să completăm acest decalaj de cunoștințe cu un eveniment dedicat tehnologiei profunde și cu toate sub-categoriile sale conexe.”

Biletele se pot achiziționa de pe https://codiax.co/tickets/

Concurs dedicat developerilor

În spatele industriei deep tech și a tuturor progreselor tehnologice care au optimizat multe dintre procesele societății noastre, se află o muncă continuă și dedicată a celor care dețin abilitățile necesare în această industrie.

Codiax pune accent pe această muncă și urmează să o recompenseze cu invitații gratuite în cadrul conferinței. Developerii care investesc munca lor în proiecte open-source sunt invitați să participe la această campanie. Înscrieri și detalii: http://bit.ly/Codiax-GitHub-Campaign

Sustinatori ai Codiax 2019: Betfair, Medicover, Telenav, Metro Systems, Macadamian, Halcyon Mobile, Yonder, Cognizant Softvision, Accesa, 3SS, Spyhce, WolfPack Digital.