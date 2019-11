Coaliția împotriva Stalkerware: Mai multe organizații care luptă împotriva violenței în familie își unesc forțele cu companii de securitate IT

Zece organizații – Avira, Electronic Frontier Foundation, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G DATA CyberDefense, Kaspersky, Malwarebytes, National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape și WEISSER RING au lansat o inițiativă denumită Coaliția Împotriva Stalkerware pentru a proteja utilizatorii împotriva programelor de tip stalkerware (de monitorizare).

Ce reprezintă aceste programe?

Programele de tip stalkerware oferă posibilitatea invadării vieții private a unei persoane și sunt folosite în mod abuziv în cazuri de violență în familie și hărțuire. Prin instalarea acestor aplicații, abuzatorii pot avea acces la mesajele, fotografiile, rețelele de socializare, localizarea geografică, înregistrările audio sau video ale victimei (în unele cazuri, acest lucru se poate face în timp real). Astfel de programe rulează ascunse în fundal, fără cunoștința sau consimțământul victimei.

De câțiva ani, problema „stalkerware” este în creștere. Organizațiile non-profit se confruntă cu un număr tot mai mare de victime care solicită ajutor în această privință. Potrivit Kaspersky, numărul de utilizatori care se confruntă cu stalkerware a crescut cu 35%, de la 27.798, în 2018, la 37.532, în 2019. Varietatea de programe de tip stalkerware s-a mărit și ea, Kaspersky detectând 380 de variante de stalkerware în 2019 – cu 31% mai multe decât acum un an.

Obiectivele Coaliției

Până acum, nu existau nici o definiție standard convenită pentru stalkerware și nici criterii de detectare, ceea ce făcea dificilă comunicarea în interiorul industriei de securitate IT pe această temă. Având în vedere acest lucru, membrii fondatori ai Coaliției Împotriva Stalkerware au făcut pasul important de a crea o definiție corespunzătoare și a atinge un consens asupra criteriilor de detectare.

În sprijinul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor (25 noiembrie), Coaliția va lansa, de asemenea, un portal online, www.stopstalkerware.org, cu scopul de a ajuta victimele, facilitând transferul de cunoștințe între membri, promovând cele mai bune practici pentru dezvoltarea de software în limitele eticii și educând publicul despre pericolele programelor de tip stalkerware.

Un obiectiv cheie al site-ului va fi furnizarea unor resurse online utile pentru victimele stalkerware-ului. Utilizatorii vor găsi informații despre ce sunt programele de tip stalkerware, ce pot face și, cel mai important, cum să se protejeze. Site-ul va include indicii întâlnite frecvent, pentru a verifica dacă un utilizator consideră că ar fi putut fi victima unor programe de tip stalkerware și ce pași ar trebui să urmeze. De exemplu, este important să luăm în considerare dacă eliminarea programelor respective ar putea provoca mai mult rău, întrucât abuzatorul va fi informat imediat de aplicație sau ar putea șterge dovezi importante pentru organizațiile de aplicare a legii.

Coaliția Împotriva Stalkerware le recomandă utilizatorilor potențial afectați să contacteze imediat o organizație locală specializată în ajutorarea victimelor sau o agenție de aplicare a legii pentru a contribui la aplicarea măsurilor de siguranță pentru victime.

„Pentru a contracara această problemă, este importantă colaborarea dintre companiile de securitate cibernetică și organizațiile de advocacy”, afirmă Vyacheslav Zakorzhevsky, Head of Anti-Malware Research la Kaspersky. „Industria securității IT își aduce contribuțiile prin îmbunătățirea detectării stalkerware-ului și printr-o mai bună informare a utilizatorilor despre această amenințare la adresa vieții private. Între timp, organizațiile de servicii și de advocacy lucrează direct cu victimele violenței în familie, le cunosc punctele vulnerabile și solicitările și ne pot ghida munca. Așadar, acționând împreună, umăr la umăr, vom putea să ajutăm supraviețuitorii prin expertiză tehnică și consolidându-ne capacitatea de sprijin.”

„Studiile au arătat că 70% dintre femeile victime ale hărțuirii cibernetice au experimentat, de asemenea, cel puțin o formă de violență fizică sau/și sexuală din partea unui partener intim. Trebuie să oprim atacatorii să folosească telefoanele partenerelor lor pentru a le urmări și a le învinovăți pentru violența lor. Coaliția împotriva Stalkerware ne permite să aducem cunoștințele noastre despre violența bazată pe gen și atacatori către companiile de securitate IT – astfel încât să putem lucra împreună pentru a pune capăt perpetuării violenței împotriva femeilor și a fetelor, prin intermediul noilor tehnologii.”- Anna McKenzie, Communications Manager în cadrul European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP EN).

„Atunci când sunt proiectate să funcționeze în modul complet ascuns, fără nicio notificare evidentă către proprietarul dispozitivului, programele de tip stalkerware le pot oferi abuzatorilor și altor făptași un instrument robust pentru a perpetua hărțuirea, urmărirea, frauda și abuzul. Acest tip de abuz poate fi înfricoșător, traumatizant și ridică probleme semnificative privind siguranța și viața privată. Crearea coaliției este un bun pas înainte pentru a aborda această problemă. ”– Erica Olsen, Director of the Safety Net Project at the National Network to End Domestic Violence.

Coaliția a fost concepută ca o inițiativă non-comercială menită să aducă laolaltă părțile interesate din organizații non-profit, din industria IT și din alte domenii precum aplicarea legii. Datorită relevanței sociale ridicate pentru utilizatorii de pe tot globul și având în vedere că noi variante de stalkerware sunt dezvoltate mereu, Coaliția Împotriva Stalkerware este deschisă către noi parteneri și face apel la cooperare.