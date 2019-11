Clever devine FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbană deținută de Daimler și BMW

Clever, una dintre cele mai importante aplicații de mobilitate urbană din România, va deveni FREE NOW în următoarele luni, parte din grupul internațional de mobilitate urbană “NOW”, lansat de Daimler și BMW în luna februarie a acestui an.

Transformarea Clever în FREE NOW va permite pasagerilor din România să folosească o singură aplicație pentru a găsi cea mai bună soluție de transport, în regim de taxi sau transport alternativ, în România și în peste 100 de orașe din nouă țări europene în care grupul operează – Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Suedia.

Prima etapă a lansării FREE NOW în România va începe prin înrolarea șoferilor Clever existenți din București în noua aplicație, urmând ca într-o etapă ulterioară să aibă loc și migrarea în alte orașe în care Clever operează. Șoferii vor avea astfel posibilitatea să-și crească veniturile prin intermediul platformei multimodale de servicii care îi conectează atât cu pasagerii români, cât și cu pasageri străini care vin în România în scop turistic sau de business. Aplicația FREE NOW va fi în curând disponibilă și pentru pasageri, fiind necesar să o descarce din magazinele de aplicații ale Apple și Google după lansarea oficială. Ulterior, aplicația Clever va continua să fie operațională pentru o perioadă de timp, după care va fi înlocuită complet de noua aplicație FREE NOW.

„Clever devine parte din cel mai important grup de soluții de mobilitate din Europa, o etapă care va genera beneficii majore tuturor pasagerilor și șoferilor noștri. Primul pas strategic în direcția transformării aplicației într-o platformă multimodală a fost realizat în luna ianuarie a acestui an, prin lansarea serviciului de transport alternativ CleverGO. Migrarea către FREE NOW este un capitol important în demersul nostru de a oferi o gamă completă de servicii de mobilitate într-o singură aplicație. Cu FREE NOW, pasagerii români vor putea să folosească aceeași aplicație de e-hailling oriunde în Europa. Numai în 2019, Clever a transportat peste un milion de pasageri în România, fiind cea mai descărcată aplicație din industrie la nivel național”, a declarat Andrei Frunză, CEO Clever / FREE NOW România.

„Pe termen mediu, vom continua să investim în dezvoltarea soluțiilor de transport, fie că ne referim la zona de taxi, care va fi mereu o componentă importantă din activitatea noastră, sau la transportul alternativ, reglementat recent în România. Misiunea noastră este să oferim pasagerilor servicii de mobilitate accesibile și moderne, iar șoferilor o sursă consistentă de venit”, adaugă Andrei Frunză.

FREE NOW face parte din grupul NOW rezultat din fuziunea serviciilor de mobilitate urbană ale BMW și Daimler. Celelalte verticale de business ale grupului, pe plan internațional, sunt SHARE NOW – serviciu de închiriere mașini direct de pe stradă, care permite clienților să închirieze şi să plătească pentru vehicule cu ajutorul smartphone-ului, oriunde și oricând, PARK NOW – serviciu de parcare digitală prin care utilizatorii pot găsi cele mai bune soluţii pentru parcare, pot rezerva un loc şi pot gestiona timpul de parcare, având inclusiv posibilitatea să plătească electronic pentru locul de parcare ocupat, CHARGE NOW – serviciu destinat șoferilor de mașini electrice care oferă localizare simplă și rapidă a punctelor de încărcare electrică și plată prin aplicație și REACH NOW – aplicație multimodală pentru servicii de transport.

”Suntem încântați de transformarea Clever în FREE NOW”, spune Eckart Diepenhorst, CEO al FREE NOW Europa. „Este un pas important în strategia noastră de extindere a portofoliului internațional de soluții dedicate celor 14 milioane de pasageri existenți la nivel european. Astfel, ei vor putea folosi aplicația lor FREE NOW și în România, ceea ce înseamnă potențial de creștere a cererii pentru șoferii români. Pentru noi, FREE NOW înseamnă libertate. Libertate de mișcare atât pentru pasageri, cât și pentru șoferi, fără grijile și stresul cotidian. Ne dorim ca pasagerii noștri să se bucure de călătoria pe care o fac și să lase drumul de la punctul A la punctul B în grija noastră. De asemenea, vrem ca șoferii care folosesc aplicația noastră să fie siguri că vor avea suficiente comenzi și venituri pe măsură”, completează Diepenhorst.